“Es como incesto”, así reaccionó Andrea Legarreta al revivir incómodo momento con Raúl Araiza | VIDEO

Andrea Legarreta se posicionó en el centro de la conversación en plataformas digitales durante las últimas horas y esto se debe a que la conductora se hizo viral por su reacción al recordar uno de los momentos más polémicos que ha vivido durante su estancia en “Hoy”, el cual, fue originado por una cuestionable acción de su compañero, Raúl “Negro” Araiza”, por lo que dicha situación revivió la controversia entre ambos presentadores.

Este nuevo y polémico episodio protagonizado por los conductores de “Hoy” ocurrió durante la emisión del miércoles 13 de agosto del exitoso matutino de Televisa, el cual, se encuentra celebrando 27 años al aire y a propósito de ello se revivieron algunos de los “mejores momentos” que se han vivido al aire, por lo que a la producción se le ocurrió incluir en dicha lista la ocasión en la que Raúl Araiza le robó un beso a Andrea Legarreta durante una transmisión en vivo.

El programa Hoy ya cumplió 27 años al aire. Foto: IG: programahoy

Así reaccionó Andrea Legarreta al recordar el beso que Raúl Araiza le robó en vivo

Durante la transmisión del matutino de Televisa, los conductores se reunieron en la sala del set para recordar algunos de los mejores momentos que han protagonizado durante su estancia en el programa y luego de recapitular algunas historias emotivas y divertidas de otros conductores la producción proyectó un video del lejano 2018 en el que Raúl Araiza le roba un beso a Andrea Legarreta, lo cual, fue sumamente controversial en su momento pues fue un acto no consensuado, además, en aquel entonces la relación entre ambos presentadores era tensa por distintas situaciones.

Noticias Relacionadas Surgen nuevos detalles sobre el divorcio de Érika González, conductora de De Primera Mano

Al ver la proyección del referido momento, ambos conductores fueron enfocados por las cámaras y se pudo ver que Andrea Legarreta se sonrojó e hizo movimientos de desaprobación con su cabeza, mientras que Raúl Araiza señaló que “fue una manera de pedirle perdón”, por lo que se confirmó que en aquel entonces había tensión entre ambos, además, reiteró que la besó “como en las novelas”, no obstante, se mostró apenado y tomó la mano de su compañera para besarla.

El referido video originó un gran revuelo entre todo el elenco del matutino de Televisa y en cuanto Andrea Legarreta pudo tomar la palabra señaló que besar a Raúl Araiza le resultó incómodo debido a que lo considera como su hermano, sin embargo, fue muy breve para evitar profundizar en el tema y momentos después abrazó a su compañero de emisión para dejar en claro que actualmente su relación es más que cercana y respetuosa.

“Es como besar a tu hermano, es como incesto, negrito lindo”, fueron las palabras con las que Andrea Legarreta reaccionó al recordar la ocasión en la que Raúl Araiza le robó un beso en el lejano 2018.