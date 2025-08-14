El mensaje que compartió Ángela Aguilar en medio de la nueva polémica entre Nodal y Cazzu

A lo largo de esta semana, Cazzu y Christian Nodal han estado en boca de todos después de que la cantante hablara de la manutención que recibe para cubrir los gastos de su hija, Inti. La artista nacida en Argentina aseguró que el acuerdo no lo considera "justo".

Fue hace poco más de un año cuando Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación después de varios años de noviazgo, tiempo en el que procrearon a su hija, Inti. Tras la noticia, el intérprete de "Adiós amor" confirmó su boda con la cantante, Ángela Aguilar.

La exrelación ha estado en boca de todos. Foto: Cuartoscuro

Ángela Aguilar reaparece en redes sociales

A inicios de esta semana, Cazzu viajó a la Ciudad de México para presentar su libro. En su encuentro con la prensa fue cuestionada sobre la manutención para su hija Inti, a quien procreó con su entonces pareja sentimental, Christian Nodal.

Sin guardarse nada, la artista dijo que el acuerdo no lo consideraba "justo" pues los gastos de la menor eran muy elevados. Hasta el momento el intérprete de "De los besos que te di" no ha reaccionado al respecto.

Por otra parte, Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, registró actividad en Instagram en medio del nuevo escándalo que protagoniza su pareja y su ex, Cazzu. Es importante señalar que la joven no ha hablado sobre este tema, pero sí aprovechó el espacio para promocionar su nuevo tour.

Ante sus millones de seguidores en redes sociales, Ángela Aguilar, promocionó "Libre Corazón Tour 2025". La cantante compartió una historia mostrando los paquetes que existen para su convivencia.

La cantante compartió esta historia. Foto: Ángela Aguilar

¿Quién es el esposo de Ángela Aguilar?

En 2024, Ángela Aguilar, una de las cantantes más famosas en México, está casada con Christian Nodal. La relación generó bastante controversia pues se confirmó días después de que él anunciara su separación de Cazzu, la madre de su hija, Inti.