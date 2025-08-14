Drake Bell recuerda apasionada noche con Mariana Botas y confiesa que ya tiene novia mexicana | VIDEO

Mariana Botas ha causado revuelo en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México al compartir detalles de un romance con el cantante estadounidense Drake Bell. Durante una conversación en el jardín con sus compañeras Elaine Haro y Dalilah Polanco, Botas relató cómo conoció al exprotagonista de Drake & Josh y cómo su relación evolucionó hasta convertirse en un fugaz amorío.

La historia comenzó en 2022, cuando en su pódcast Envinadas confesó que Bell era su “crush”. Los seguidores etiquetaron al artista en redes sociales y, poco después, los representantes del músico contactaron a las conductoras; así fue como Botas, junto con Jessica Segura, acudió al hotel de Bell para conocerlo en persona.

Un año después, ambos coincidieron en una fiesta organizada por un amigo en común. Botas relató que esa noche Bell la recibió con entusiasmo, la llevó de la mano por el lugar y compartieron múltiples besos en un antro. Más tarde, fueron invitados a otro club nocturno y, en el trayecto, el cantante interpretó canciones para ella en su camioneta.

Drake Bell confirma que se besuqueó con Mariana Botas

La actriz describió la experiencia como “el mejor día de su vida” y aseguró que al día siguiente él le envió un mensaje destacando lo especial que había sido ese momento. Sin embargo, las y los televidentes no tardaron en dudar de su versión, asegurando que se trataba de una mentira hecha por la actriz, hasta que en una entrevista reciente el propio Drake Bell confirmó lo sucedido.

La verdad es que esa noche me lo besuqué toda la noche en el antro, él me traía de la mano para todos lados, me ofrecía los tragos, yo no lo creía [...] Fue el mejor día de mi vida [...] Cuando iba en su camioneta me iba cantando una canción, se portó divino, yo la pasé increíble, tuve toda la atención, no hubo problema porque los dos éramos soltero, al otro día me escribe "besarte anoche era realmente increíble", contó Mariana Botas.

Fue en un reciente encuentro con los medios que el intérprete de "I Know" confirmó haber conocido a Mariana Botas, pero también relató cómo fue que una noche terminaron besándose en varias ocasiones. Con su característico sentido del humor, Bell jugó describiendo un escenario de ensueño en donde las luces y el ambiente los llevaron a besarse, para luego decir que se trataba de una broma.

De la misma forma, el cantante dijo que todo sucedió mientras se encontraban en un antro y aunque no recuerda cómo llegaron a los besos, dijo que fue una gran experiencia.

Ella (Mariana Botas) es una buena amiga mía [...] ¡Estábamos en un antro! ¡No recuerdo como pasó! Pero ella es adorable, es divertida, es una chica hermosa y una gran amiga mía. Es una historia bastante divertida, ahora somos buenos amigos, dijo luego de algunas carcajadas.

Drake Bell habla de su romance con una mujer mexicana

No es sorpresa para nadie que el cantante de 39 años tiene un cariño muy especial por México, pues incluso está aprendiendo a hablar español para poder comunicarse mejor con su público. Es así como durante la misma entrevista confirmó que tiene una nueva relación con una mujer mexicana.

Aunque no dio a conocer de quién se trata sí fue muy claro en decir que no es Mariana Botas, pero describió a la susodicha como una mujer "talentosa, fantástica y hermosa" e incluso dijo que hay veces en los que les toca trabajar juntos, generando especulaciones sobre si se trata de alguien conocida en el medio.