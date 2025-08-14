Cuarto noche SÍ CUMPLE: así se vivió el "pompi show" tras la salvación del 10 de agosto | VIDEO

Las promesas de los habitantes de La Casa de los Famosos México para salvarse ya comenzaron, por lo que también el cumplir con aquellas cosas que prometieron a los fans para evitar salir en la Gala de Eliminación. En esta ocasión fue el turno del Cuarto Noche, quienes habían prometido hacer un pequeño show de 'Solo para mujeres' en caso de quedar salvados en el segundo domingo de eliminación. Alexis Ayala y compañía planearon la coreografía y la realizaron en la recta final de la transmisión del 13 de agosto.

Alexis Ayala, Aarón Mercury, Guana, Aldo de Nigris y Abelito prepararon todos para realizar un "pompi show", como le dice el actor de 60 años. Mar Contreras fue la encargada de presentar y dirigir el show de agradecimiento por haberlos salvado en la segunda Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México.

Tras la promesa y la salvación de Mar y de Alexis Ayala el pasado 10 de agosto, los integrantes del Cuarto Noche comenzaron a planear la coreografía con la que iban a presentarse en la tarima de la terraza. Durante la preparación tuvieron algunas complicaciones, ya que tuvieron que cambiar la canción por temas de derechos de autor.

Los nominados para semana 3 de LCDLFM | IG: lacasafamososmx

Cuarto Noche cumple compresa y hace el "pompi show"

Mar comenzó con una presentación llena de energía y dejando claro que los integrantes del Team Noche sí cumplen y estaban listos para realizar el espectáculo de 'Solo para Mujeres' en agradecimiento por haberlos salvado la semana anterior. Los hombres del Cuarto estaban detrás de ella con batas esperando el momento de comenzar a bailar.

Después de la presentación de Contreras, los habitantes del Cuarto Noche comenzaron a cantar su nueva canción y a bailar la coreografía. En el final del espectáculo, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito, Guana y Aarón Mercury le dan la espalda a las cámaras y dejan caer las batas para enseñar las pompas, donde le tenían un mensaje a todos los fans de La Casa de los Famosos México.

Casi todos los integrantes del Cuarto Noche tenían escrito algo en las pompas, el único bailarín que no se puso nada fue Abelito. Aldo tenía las letras 'V' y 'O'; Alexis Ayala tenía 'T' y 'A'; Mercury tenía 'N' y 'O' y por último, pero no menos importante Guana que tenía 'C' y 'H'. Al juntar las letras forman la frase 'VOTA NOCH', es decir, "Vota por noche". Mar termina la coreografía señalando las pompas de sus compañeros de habitación en La Casa de los Famosos México.

Una nueva promesa para salvarse esta semana

Guana realizó una nueva promesa para salvarse, misma a la que se sumaron todos lo habitantes del Cuarto Noche. El de Celaya decidió ofrecer domar 10 mil pesos en especie a un albergue de perros en caso de salvarse el próximo domingo. Ante su propuesta, Aarón Mercury y Mar Contreras se sumaron a la causa. El último en unirse fue Abelito, quien dejó claro que en caso de que se salven los tres del Team Noche el también donaría 10 mil pesos más.

En otras palabras, en caso de que se salven todos los habitantes del Cuarto Noche el próximo 17 de agosto, un albergue de perros podría recibir 40 mil pesos en especie para el cuidado de los animalitos que se encuentren en dicho lugar a la espera de encontrar una casa. Eso sí, no deben ser albergues nuevos, deben estar registrados y contar con todos los papeles en regla para poder recibir la ayuda que propuso Guana.