Belinda: de cantante a ícono de la moda en Mentiras: La Serie, así fue como usó su clóset para darle vida a Daniela

Belinda está cumpliendo 36 años de edad este 15 de agosto y resulta justo que en el marco de esta celebración se le reconozca más allá de actriz y cantante, pues además se ha consolidado como una verdadera referente en el mundo de la moda y esto terminó de demostrarse con su aparición en "Mentiras: La Serie", donde dio vida a Daniela.

"Ella no impone moda, y yo sí". Con esta frase, la cantante comenzó lo que parece ser un inesperado manifiesto de estilo, pues desde la primera hasta la última escena en "Mentiras: La Serie", el vestuario no es un simple atuendo, es una declaración de carácter, un homenaje visual al estilo femenino de los años 80, pero reinventado para las nuevas generaciones.

La serie (adaptación del exitoso musical de teatro del mismo nombre) se estrenó el 13 de junio de 2025 en Amazon Prime Video y rápidamente se convirtió en una de las producciones más vistas en América Latina. Ambientada en los años 80, la trama gira en torno a cuatro mujeres unidas por el desencanto amoroso y el descubrimiento de traiciones tras la muerte de Emmanuel Mijares.

Belinda y su sentido de la moda ochentera

Y es que en el universo de la moda, hay momentos en los que un personaje de ficción logra trascender la pantalla para convertirse en un referente estilístico atemporal. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con Daniela, el personaje interpretado por Belinda, pues con un vestuario que parece sacado de un baúl de tesoros ochenteros, la cantante logró construir un ícono visual que mezcla el pasado y el presente.

Pero el estilo de Daniela no es casualidad. En la trama, es una mujer elegante, segura y dueña de una estética tan marcada que cada atuendo funciona como una extensión de su personalidad. Desde conjuntos en tweed rosa Chanel hasta batas Versace con opulentos bordados dorados, Belinda recurre a piezas de archivo y colecciones que incluso pertenecen a su propio armario.

Aunque todo comenzó un rumor, fue el propio Luis Gerardo Méndez quien confirmó que Belinda realmente abrió las puertas de su clóset para encontrar el estilo de Daniela, lo que le otorga al personaje una autenticidad rara de encontrar en la televisión contemporánea, donde el vestuario suele diseñarse desde cero.

El clóset de Belinda que le dio vida a "Mentiras: La Serie"

Para entender el impacto de estos looks, hay que retroceder a la década de 1980, una época marcada por el maximalismo: hombreras estructuradas, colores vibrantes, estampados llamativos y accesorios que parecían gritar su presencia. Las grandes casas de moda como Versace, Yves Saint Laurent y Chanel definieron el lujo de esos años con colecciones que apostaban por la opulencia y la teatralidad.

Las prendas icónicas de la época como el traje sastre femenino, los abrigos en siluetas exageradas, los tejidos de tweed reinterpretados, y los vestidos "power dress", no solo marcaban tendencia, sino que enviaban un mensaje de empoderamiento femenino.

Es así como en "Mentiras: La Serie", Belinda da vida a un personaje que encapsula esa estética ochentera sin caer en el disfraz. Entre sus looks más destacados se encuentra el set rosa Chanel que repite en varios episodios, convirtiéndose en una especie de uniforme de poder ya que logra combinar la feminidad con autoridad.

Otro momento memorable es la bata Versace de la colección Barocco Goddess, pieza que fusiona el dorado barroco característico de Gianni Versace con el negro profundo, símbolo de sofisticación. Valuada en aproximadamente 25 mil pesos mexicanos, esta prenda aporta un aire teatral y sensual al personaje. Según el Victoria and Albert Museum de Londres, la moda ochentera fue una reacción a la sobriedad de los 70, con una fuerte influencia del auge económico y el consumo aspiracional.

Fotografía: Instagram/@belindapop

De la misma forma, el abrigo rojo con forma de corazón de Yves Saint Laurent, diseñado por Hedi Slimane para la colección otoño-invierno 2016, es quizás el más audaz de todos. Inspirado en las siluetas exageradas y en la iconografía pop, cuesta más de 300 mil pesos y representa una declaración de moda que trasciende épocas: una pieza que podría haber sido portada en 1985 y seguir robando miradas en 2025.

Finalmente, el vestuario se completa con piezas de Dolce&Gabbana, Hermès, Cartier, Solace London, Blumarine, Sleeper y colaboraciones de lujo como H&M x Balmain. En conjunto, se estima que el valor de su clóset en la serie supera los 437,250 pesos mexicanos, sin incluir joyas y bolsos.