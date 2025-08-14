Así van las votaciones de La Casa de los Famosos tras la Gala de Nominación, ¿quién será el tercer eliminado?

Este miércoles 13 de agosto fue transmitida la tercera Gala de Eliminación de "La Casa de los Famosos México", donde Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Mariana Botas, El Guana y Ninel Conde quedaron en riesgo de ser eliminados el próximo domingo 17 de agosto.

Durante la Gala de Nominación, los 13 habitantes que quedan en "La Casa de los Famosos México" entraron al confesionario para dejar en riesgo de eliminación a seis de sus compañeros. Uno de ellos quedará fuera de la placa el próximo viernes 15 de agosto y otro se convertirá en el tercer eliminado el domingo 17 de agosto.

¿Cómo van las votaciones de LCDLF México?

Las votaciones para elegir al tercer eliminado de "La Casa de los Famosos México" cerrarán la noche del domingo 17 de agosto, sin embargo, el conteo de votos inició después de conocer los resultados de la tercera Gala de Nominación, la cual se celebró el día de ayer.

En este sentido, el sitio especializado en temas de entretenimiento Vaya Vaya hizo una encuesta en su perfil en Facebook dirigida a los seguidores de "La Casa de los Famosos México". Los internautas expresaron la manera en la que podrían votar para elegir al tercer eliminado de la temporada 2025.

Es importante señalar que la encuesta no es oficial, pero sí podría representar la intención de las votaciones en la tercera Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México. Los resultados hasta las primeras horas de este jueves 14 de agosto indican que la participante más votada sería Mar Contreras.

Después de la actriz, siguen Alexis Ayala, El Guana y Ninel Conde. Los que tienen menos intención de voto son la actriz, Mariana Botas y el comediante, Facundo. Como te comentamos esto solo representa la intención del voto, no son resultados oficiales.

Seis participantes están en riesgo de salir. Foto: Facebook/ Vaya vaya

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

¿Dónde ver La Gala de Eliminación de LCDLF México?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México se transmite todos los domingos en punto de las 20:30 horas por Las Estrellas. La conducción está a cargo de Galilea Montijo, quien será le encargada de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del eliminado.