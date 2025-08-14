Alma Cero da detalles de la cirugía que le realizaron para cambiar el color de sus ojos: “La estamos pagando todavía”

La actriz Alma Cero Delgado Quintero, mejor conocida como Alma Cero, sorprendió con su nueva imagen que es tendencia en redes sociales, ya que se cambió el color de los ojos. Inicialmente se especuló que usaba pupilentes, pero ella misma confesó que se sometió a una operación estética para tener ojos azules.

Durante un breve encuentro con reporteros de espectáculos, la también presentadora mexicana, de 50 años de edad, se sinceró y explicó en qué consistió la cirugía estética, qué tan dolorosa fue, cuánto le costó y por qué decidió dar este paso para darle un nuevo aspecto a su imagen.

Alma Cero reveló que se sometió a una cirugía estética para cambiar el color de sus ojos. Foto: Instagram.

Qué cirugía se hizo Alma Cero para cambiar el color de sus ojos

Alma Cero aseguró que la cirugía láser para cambiar el color de ojos no fue dolorosa ni tardada. Incluso dijo que hay un proceso de fotosensibilidad, que se presenta por la exposición a la luz solar, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés). De hecho, compartió que su esposo, Enrique Orozco, investigó hace años acerca de este proceso estético y por eso lo eligió.

¿Es riesgoso operarse los ojos para cambiar su color?

La actriz de “María de todos los Ángeles” y “El príncipe del barrio” dijo que la operación no sólo fue un procedimiento estético que le permitió cambiar el color de sus ojos para que sean azules, ya que incluso “corrigió” la forma de sus ojos, de modo que ahora ve mejor.

Asimismo, Alma Cero detalló que el proceso se dividió en dos sesiones ya que “(los doctores) tienen que hacer una sesión previa (para) checar cómo está la estructura de todo tu ojo y después te ponen unas gotas que abren completamente tu ojo para ver el iris”. Tras explicar el paso a paso de la operación de ojos, la famosa reiteró que no se trató de una cirugía riesgosa y añadió que es reversible.

Cuánto pagó Alma Cero para cambiar el color de sus ojos

A modo de broma, Alma Cero dijo que todavía está pagando la operación estética, ya que los reporteros le preguntaron si se trató de un procedimiento de belleza costoso. Por ende, reiteró que está feliz con el resultado y dijo “todos los que pisamos el escenario somos unos vanidosos”.