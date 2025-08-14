Alex Marin es cambiado de reclusorio por mala conducta, ¿en dónde se encuentra ahora?

Alex Marín (también identificado legalmente como Alejandro “N”), ha sido reubicado en otro centro carcelario tras registrarse presuntas faltas disciplinarias dentro del Penal de Puente Grande, según confirmaron esta mañana autoridades estatales.

El anuncio fue realizado por el coordinador general estratégico de Seguridad en Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, quien no precisó los motivos exactos del traslado y tampoco explicó hacia donde había sido reubicado, generando especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido.

Cabe recordar que el 2 de junio de 2025, un juez del complejo penitenciario de Puente Grande resolvió que Alejandro “N” debía enfrentar un proceso judicial formal, ordenando que permaneciera bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Semanas después, la audiencia correspondiente, inicialmente fijada para el 10 de julio de 2025, no pudo llevarse a cabo ya que su equipo jurídico solicitó la revocación de la representación legal (es decir que presentaron su renuncia), lo que obligó a reprogramar la cita judicial.

¿De qué está siendo acusado Alex Marin?

El 28 de mayo de 2025, elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía de Jalisco ejecutaron una orden de aprehensión contra Marín en la zona hotelera de Puerto Vallarta. La Fiscalía lo acusa formalmente de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de prostitución ajena y otras formas de abuso.

El 2 de junio de 2025, durante una audiencia en Puente Grande, los juzgados determinaron vincular a proceso a Alex “N.”, imponiéndole dos años de prisión preventiva oficiosa mientras se llevan a cabo investigaciones complementarias.

Fotografía: Facebook/Alex Marin.

Según la investigación, Marín habría iniciado una relación sentimental con una adolescente de 16 años para ganarse su confianza; posteriormente la habría "ofrecido" a otras personas a cambio de dinero, grabando los encuentros y difundiendo el material en plataformas para adultos.

No obstante, éste no se trata de su primer señalamiento ya que reportes indican que su exesposa, conocida como Mía Marín, lo conoció cuando ella tenía apenas 17 años. De igual manera, la familia de la víctima levantó la denuncia, lo que motivó cateos en tres inmuebles localizados en Zapopan donde se recolectaron evidencia digital, transacciones bancarias y contenido audiovisual relevante.

¿Quién es Alex Marin?

Alejandro "N", nacido el 27 de abril de 1986, se posicionó como una figura reconocida dentro del cine para adultos, tanto por su participación como actor como por su labor como productor. Más allá de su trabajo en la industria, captó la atención pública por mantener un estilo de vida que él mismo ha definido como "atípico". Alex Marín fue trasladado de Puente Grande a otro reclusorio debido a faltas disciplinarias.

Fotografía: Facebook/Alex Marin.

Dentro de su productora, acostumbra referirse a las actrices con las que colabora como “novias” o “esposas”. Así mismo, su presencia en redes sociales se caracterizó por acciones polémicas y declaraciones que derivaron en campañas de cancelación.

Y es que la manera abierta en que promueve y defiende su modelo de relaciones poliamorosas ha sido uno de los principales factores que lo mantienen constantemente en el centro de la controversia pública.