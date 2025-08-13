Zoé anuncia su regreso y podrás escuchar HOY su nuevo sencillo en cabinas especiales de CDMX | UBICACIÓN y HORARIOS

Previo a los cinco conciertos que habrá en el estadio GNP Seguros, Zoé rompe el Internet con una noticia que ya era un secreto a voces: regresan con nueva música que promete, además, ser parte del soundtrack de tu vida como lo fueron con sencillos como Paula, No me destruyas, Miel y más.

Este jueves 14 de agosto la banda liderada por León Larregui lanzará un nuevo sencillo llamado "Campo de fuerza", el cual estará disponible en todas las plataformas digitales el día de mañana. Sin embargo, para los fans fieles, hay buenas noticias: podrás escuchar este sencillo en algunas cabinas que la banda colocó en la Ciudad de México, en tres puntos específicos.

Eso sí, sólo será de las 12:00 a las 18:00 horas, por lo que deberás ponerte muy atento para encontrar la ubicación de estas cabinas y ser de los primeros en escuchar "Campo de fuerza", la nueva música de Zoé.

Así es como Zoé está lanzando nueva música en este 2025 | Cortesía Zoé

¿En dónde están ubicadas las cabinas para escuchar el nuevo sencillo de Zoé en la CDMX?

Estas cabinas estarán habilitadas únicamente hoy miércoles 13 de agosto, y lo que busca Zoé con ello, es generar un momento íntimo y único con las y los seguidores que se den cita en estos lugares para escuchar antes que nadie el nuevo sencillo.

Las cabinas están ubicadas de manera estratégica en estas zonas:

Facultad de Química en Ciudad Universitaria

Parque Tepeyac

Glorieta de los Insurgentes

Zoé invadió la CDMX con pósters y pantallas para anunciar su regreso a la música | Cortesía Zoé

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas cabinas?

Debes apresurarte porque las cabinas sólo estarán disponibles para que escuches el nuevo sencillo de Zoé este 13 de agosto, es decir, hoy, unas horas antes de su lanzamiento oficial. La banda está celebrando el regreso a la música con pósters y también con pantallas que fueron colocadas en distintos puntos de la ciudad para que todo el mundo esté enterado de que están de regreso.

El sencillo "Campo de Fuerza" no es sólo el tema que marca el regreso de Zoé con música nueva, sino también la promesa de convertirse en nuevo himno de aquellos que vienen siguiendo a la banda desde sus comienzos y que provocaron que los boletos se agotaran para las presentaciones que tendrán en el estadio GNP Seguros próximamente.