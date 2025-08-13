Triplemanía XXXIII: cómo, cuándo y dónde ver a Dominik Mysterio, El Hijo del Vikingo, Dragon Lee, Natalya y más

La Arena Ciudad de México se prepara para un evento sin precedentes que redefinirá la historia de la lucha libre. Este sábado 16 de agosto, se celebra Triplemanía XXXIII, un hito gracias a la alianza entre Lucha Libre AAA y WWE. Por primera vez, el evento será coproducido por la compañía estadounidense, garantizando la presencia de superestrellas de ambas empresas en una cartelera explosiva.

La unión entre Lucha Libre AAA y WWE, manifestada en Triplemanía XXXIII, es una colaboración histórica sin precedentes que marca un nuevo capítulo en la industria de la lucha libre. La principal consecuencia es la participación oficial de superestrellas de WWE en la cartelera de un evento insignia de AAA, creando combates únicos y de ensueño que antes parecían imposibles.

El clímax de la noche llegará con la lucha por el Megacampeonato de AAA. El actual campeón, El Hijo del Vikingo, se enfrentará a tres rivales de élite. El público será testigo del regreso de la superestrella de WWE, Dominik Mysterio, quien buscará arrebatar el cinturón en una contienda de alto riesgo. A ellos se suman talentos como Dragon Lee y el imponente El Grande Americano, en una lucha que promete técnica, acrobacias y pura adrenalina.

Esta es la pelea principal. Crédito: Triple AAA

La cartelera se complementa con combates que pondrán a prueba a los campeones de la empresa:

Campeonato Reina de Reinas: La aguerrida Lady Flammer defenderá su título contra la legendaria Faby Apache y la superestrella de WWE, Natalya. Este choque de generaciones será uno de los más intensos de la noche.

Campeonato Mundial en Parejas de AAA: En una Lucha Callejera, Los Garza (Ángel y Berto) arriesgarán sus cinturones ante los populares Psycho Clown y Pagano. El caos y la violencia controlada serán los protagonistas de este combate sin reglas.

El evento marca el regreso de figuras como El Mesías, quien defenderá el Campeonato Latinoamericano ante el potente El Hijo de Dr. Wagner Jr., en un duelo que escaló a una rivalidad máxima. Además, la Copa Triplemanía Bardahl promete dar un escaparate a nuevos talentos y veteranos.

Por otra parte, las superestrellas de WWE, The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez), también participarán en una lucha de relevos mixtos, enfrentándose a Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice. Sin duda, una de las paleas que se antoja más divertida.

Dónde ver Triplemanía XXXIII en vivo y cómo comprar boletos

Lamentablemente, para quienes deseaban vivir esta experiencia desde la Arena, ya no podrán hacerlo porque los boletos se agotaron de manera inmediata. A pesar de que ahora aparecen como sold out, hay una forma de disfrutarlo al máximo y lo mejor de todo, desde la comodidad de tu casa.

Si prefieres verlo desde casa, la transmisión en vivo estará disponible en los canales de YouTube de WWE y Lucha Libre AAA, así como en HBO Max. También se podrá sintonizar en televisión abierta por Azteca 7 y en TV de paga por Space. El evento empieza a las 19:00 horas.