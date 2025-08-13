The Rose, la banda surcoreana que ha conquistado México con su K-Rock

Desde Corea del Sur llegó The Rose, una banda que comenzaron su carrera apenas en 2017, pero que ha conquistado a sus fans llamadas Black Rose con su rock nostálgico. La boyband se presentó la noche de ayer en el Pepsi Center con su tour "Once Upon AWRLD" con el que lograron un completo sold out.

Su canción debut fue "Sorry" y alcanzaron el millón de reproducciones en YouTube. El cuarteto está conformado por Woosung, Dojoon, Hajoon y Taegyeom. Antes de oficializarse como banda, compartían covers de canciones en las redes sociales, por lo que ya contaban con una audiencia plena.

Aunque solo tienen 8 años activos, han conquistado la escena internacional, aunque su concepto principal no es el K-Pop. The Rose eligió su nombre para darle un significado a la diversidad de voces y sonidos de la banda, similares a los diferentes tipos de esta flor.

Este 12 de agosto, The Rose regresó a México y logró un completo sold out en el recinto del WTC. En punto de las 9 de la noche, la banda se dio cita frente a sus miles de fans conocidas como Black Rose.

The Rose, la banda coreana de K-Rock

The Rose se presentó con un lleno total con su nuevo tour 2025. El grupo dio un recorrido por sus más grandes éxitos, como "Red", "Nebula" y "She's in the rain", entre otros. Los fans se dieron cita en el recinto que lució abarrotado con la temática de negro y rosas.

A diferencia de los conciertos K-Pop, The Rose puso el ambiente con su rock nostálgico y cuyas letras fueron coreadas por todos los asistentes a lo largo de la noche, además, cada uno de los integrantes demostró su talento desde la voz, la batería, la guitarra, el teclado y el bajo.

The Rose en México Foto: Karen Mondragón

The Rose se ha consolidado como una de las bandas favoritas de Corea, aunque no pertenece 100 por ciento al K-Pop, pero ha conquistado a las fans gracias a sus letras emotivas como románticas. Su popularidad es tal que Woosung se ha presentado en solitario en nuestro país.