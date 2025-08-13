¿Silent Hill tendrá una nueva película protagonizada por Anya Taylor-Joy? Esto sabemos

La franquicia de Silent Hill podría regresar en poco tiempo y esta vez estaría protagonizada por la actriz Anya Taylor-Joy. Aquí te contamos todo lo que sabe de esta supuesta nueva producción que ha emocionado en redes sociales con un poster que al parecer sería el oficial.

Después de más de 10 años de haberse estrenado la última película de Silent Hill: Revelation de 2012 y a casi 20 años de la primera cinta Silent Hill que se estrenó en 2006, el próximo filme podría llegar en septiembre de 2025.

Hasta ahora no hay información oficial confirmada por alguna productora o director, sin embargo, se han filtrado imágenes en redes sociales que han emocionado a todo el público. Pero lamentamos informarte que son montajes hechos con Inteligencia Artificial.

De confirmarse este estreno, podría ser una de las películas más aclamadas de los últimos años, pues a lo largo del tiempo, Silent Hill se ha distinguido como la franquicia de terror más importante no solo de los videojuegos, también del cine. Pues su atmósfera temible e incluso su banda sonora han creado una atmósfera que pocas veces se ha sentido en la pantalla grande.

De confirmarse este estreno, podría ser una de las películas más aclamadas de los últimos años | Foto: Netflix

Esto es lo que se sabe de la supuesta nueva película de Silent Hill: Remnants of Mary

Los rumores apuntan a que la nueva cinta de Silent Hill llevaría por nombre Remmants of Mary (Restos de María) o Return to Silent Hill (El retorno de Silent Hill), y estaría dirigida por Oz Perkins, quien también es actor y ha sido director de otros thrillers de miedo como El Mono, La envidia del Mal y Gretel y Hansel.

Promete ser una reinvención de la franquicia de videojuegos con una propuesta que nuevamente combinará el terror psicológico con elementos y efectos visuales nunca antes vistos que dejarán impactados y perturbados a los espectadores.

Se especula que esta nueva entrega continuará con la saga de las dos películas ya existentes. En el poster que se ha "filtrado" en páginas de cine se puede ver a Anya Taylor-Joy en medio de un escenario tenebroso con unas extrañas criaturas detrás de ella que definitivamente ya aterran desde el primer vistazo.

No se sabe si es real, pero se especula que podría ser un montaje. | Foto: Facebook Capture Movies

¿Estará Anya Taylor-Joy en la nueva película de Silente Hill?

Al momento, Anya Taylor-Joy no ha dicho nada sobre su posible participación en Silent Hill. Tampoco hay menciones ni confirmaciones oficiales que la vinculen al proyecto, pero existe la posibilidad de que se una a la cinta y todavía no puedan revelarse detalles, pues la actriz ha sido muy aclamada en este género tras sus papeles aclamados como La Bruja.

¿Cuántas películas de Silent Hill existen?

Las dos películas de Silent Hill que existen hasta este momento están disponibles únicamente en Netflix, sin embargo, se espera que la parte tres de esta saga sea estrenada en cines y posteriormente en plataformas de streaming. Será después de un tiempo cuando se confirme oficialmente.