"Señor no permitas que Elaine meta nada", Ninel Conde suplica para que su "amiga" no gane la prueba | VIDEO

El pasado lunes 11 de agosto se llevó a cabo la tercera prueba del líder semanal en La Casa de los Famosos México, en donde Aldo De Nigris resultó el ganador de dicho enfrentamiento en el cual todos los integrantes del reality show participaron, sin embargo, el regiomontano resultó ser el más hábil por lo que se convirtió en el líder de la semana, teniendo inmunidad absoluta.

Sin embargo, para que esto sucediera, a lo largo del día “La Jefa” organizó a los participantes en varios equipos, y de cada uno de ellos debería salir un ganador para que en la final se enfrentarán, fue así como en el equipo conformado por Mariana, Ninel Conde y Elaine Haro, la envidia y mala vibra se hizo presente, pues, “La bombón asesino" hizo comentarios desafortunados en contra de quien supuestamente es su amiga.

Ninel Conde le echa la mala suerte a Elaine

Como lo mencionamos anteriormente, todo ocurrió durante la primera parte de la prueba del líder de esta semana, cuando Mariana, Ninel y Elaine luchaban por un lugar en la semifinal, todo parecía ir en santa paz entre las tres mujeres que son parte del cuarto Día, pero todo cambió de un momento a otro.

Y es que ya habían transcurrido varios minutos de la prueba y el cansancio se hizo presente, sin embargo, Elaine ya llevaba dos pelotas atinadas, esto le provocó envidia a Ninel Conde por lo que pidió en nombre de Dios para que su supuesta amiga no ganara la prueba y así ella o Mariana pudieran avanzar a la semifinal.

"Señor no permitas que Elaine meta nada", susurró Ninel

El rezo que hizo Ninel Conde lo dijo en voz muy bajita, por lo que Elaine ni Mariana Botas, sin embargo, el público sí lo escuchó y comenzó a viralizarse el momento exacto en el que la actriz que dio vida a “Alma Rey” en Rebelde lanzó la mala suerte a quien asegura es su amiga.

Ante esta situación, el público desea que Elaine se aleje de Ninel Conde, pues, aseguran que “La bombón asesino” no se ha acercado de manera honesta y genuina a la joven actriz, sino que solo la está manipulando en contra de los integrantes del cuarto noche.

Ninel Conde niega manipular a sus compañeras de cuarto

La noche de este martes 12 de agosto durante la función de cine que La Jefa les puso a los integrantes de La Casa de los Famosos México, salió un clip en donde Mar contreras les comenta a los integrantes de su cuarto que Ninel Conde manipula a sus compañeras, esto le molestó mucho a la intérprete de “Callados” y enfrentó a Mar al salir de la dinámica.

"Se me hace una falta de respeto para mí y para ellas que pienses que son unas tontas, manipulables. No es personal. No pienses que todo gira alrededor tuyo. Ellas hacen lo que ellas quieren", dijo Ninel Conde

Para finalizar el encontronazo, Mar le sugiere a Ninel que no se enoje, pues, se da cuenta que le afecta mucho este tipo de discusiones, sin embargo, la ex de José Manuel Figueroa termina huyendo de la situación.



