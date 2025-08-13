Sale a la luz el verdadero motivo del divorcio de Érika González, conductora de De Primera Mano

Durante la transmisión del martes 12 de agosto la conductora del programa "De Primera Mano", Érika González, confirmó su divorcio de Giuseppe Lo Buono, después de tres años de relación, uno de ellos en matrimonio. La famosa aseguró que no hay vuelta atrás en su decisión.

Entre lágrimas, la experta en temas de la farándula no reveló los detalles de su separación, pero aseguró que era algo "necesario". Agradeció todo el apoyo que le han brindando sus compañeros y seguidores en redes sociales en este complicado momento que está viviendo.

La conductora anunció su separación. Foto: De Primera Mano

Revelan el verdadero motivo del divorcio de Érika González

Horas antes de que Érika González, conductora de "De Primera Mano", confirmara su divorcio de Giuseppe Lo Buono, el experto en temas de la farándula, Michelle Ruvalcaba, dio detalles sobre el motivo que los llevó a separarse con apenas un año de casados.

En su canal de YouTube, Michelle Ruvalcaba recordó que el matrimonio de Érika González y Giuseppe Lo Buono duró un año. El exconductor de "Venga La Alegría" explicó que uno de los motivos de su separación fue la distancia que existe entre ellos.

En este sentido Michelle Ruvalcaba explicó que Giuseppe Lo Buono es originario de Italia, pero trabaja en el estado de Nuevo León. Por otra parte, Érika González, vive en la Ciudad de México por su compromiso laboral en el programa de espectáculos "De Primera Mano".

En su reporte, el conductor dijo que Giuseppe Lo Buono se regresó a trabajar al estado de Nuevo León después de intentar vivir en la Ciudad de México junto a su entonces esposa, Érika González. La pareja optó por su separación con un año de casados.

"El marido la dejó", dijo el conductor.

¿Por qué se divorció Érika González?

En la transmisión de "De Primera Mano", Érika González aseguró que la distancia no fue el motivo de su separación con Giuseppe Lo Buono. La conductora no brindó más detalles y simplemente explicó que era una decisión "necesaria".