Romina Poza es criticada en redes, la hija de Mayrín Villanueva se defiende y manda este fuerte mensaje

En las últimas horas el nombre de la joven modelo Romina Poza, hija de la actriz, Mayrín Villanueva, y del actor, Jorge Poza, dio de qué hablar en el mundo del espectáculo después de subir un video reaccionando a las críticas que recibió sobre su cuerpo.

Ante sus seguidores en redes sociales, Romina Poza, compartió un mensaje que le valió recibir muestras de apoyo. La joven modelo contó lo que había sucedido y el por qué rompió el silencio ante sus fans en las distintas plataformas digitales.

La joven se defendió de los señalamientos. Foto: Instagram/@rominapozav

Romina Poza rompe el silencio

En un video compartido en redes sociales, retomado por Univisión Famosos, Romina Poza, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, reaccionó al comentario que le envió un usuario en redes sociales, quien criticó su físico. La joven explicó su sentir por ese tipo de mensajes.

En el video, la actriz, Romina Poza dijo que desde que recibió ese comentario se debatió si debía explicar lo que sentía o quedarse en silencio, sin embargo, estaba afectando su paz mental ya que "tocó" una gran inseguridad que tiene con su cuerpo.

"Desde que recibí este comentario he estado debatiendo si quiero compartir lo que pienso o no, porque claro que me ocupa espacio mental. Tocó con una inseguridad de mis mayores inseguridades que es mi cuerpo y yo no entiendo", explicó.

Tras expresar su sentir, Romina Poza aseguró que los usuarios en redes sociales tienen la facilidad de elegir el contenido que van a consumir, por lo que no es necesario agredir a las personas. La joven cuestionó la manera en la que se dirigen ya que pueden llegar a afectar a las personas sin que ellos se den cuenta.

"Hay contenido infinito, para todos. También sé que no tenemos que ser compatibles con todos, es imposible y lo sé. ¿Por qué tenemos que herir a la gente, por qué sacar nuestro enojo con los demás? Me quería desahogar", señaló.

¿Quién es Romina Poza?

Romina Poza es una famosa actriz, hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza. A su corta edad ha colaborado en proyectos como "Tu vida es mi vida", "Vencer la culpa", "Isla brava" y "Reviviendo la Navidad".