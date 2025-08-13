Revelan la millonaria cantidad de dinero que Nodal da para la manutención de su hija con Cazzu

A lo largo de esta semana la cantante, Cazzu, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de su visita a México para promocionar el lanzamiento de su libro. En un encuentro con la prensa la trapera fue cuestionada sobre su ex, el famoso cantante, Christian Nodal.

En su plática, Cazzu, reveló que tiene una acuerdo económico con su ex, Christian Nodal, para cubrir los gastos de su hija Inti, sin embargo, señaló que no lo considera "justo" debido a que los gastos de la menor son muy elevados.

La pareja está en el ojo del huracán. Foto: Cazzu

Revelan cuánto dinero le da Nodal a Cazzu para Inti

Después de que las declaraciones de Cazzu se volvieran virales, distintos medios filtraron la cantidad de dinero que Christian Nodal le daría para cubrir los gastos de Inti, la menor que procrearon durante su relación sentimental. Su romance llegó a su fin hace poco más de un año.

De acuerdo con programas como "De Primera Mano", Cazzu le habría solicitado a Christian Nodal, uno de los cantantes más famosos en México, una pensión de 135 mil dólares, equivalente a dos millones 400 mil pesos mexicanos al mes.

El reporte indica que el intérprete de "Adiós amor", "De los besos que te di" y "Dime cómo quieres" aseguró que esa cantidad era "excesiva" y, tras un proceso legal, se habría llegado a un acuerdo de siete mil dólares que equivalen a 123 mil pesos al mes.

Como te comentamos anteriormente, ni Cazzu ni Christian Nodal han revelado el acuerdo económico que tienen para cubrir los gastos de su hija, Inti. Lo poco que se sabe es que la artista aseguró que no era "justo", considerando los gastos que implica la menor de edad.

El cantante no se ha pronunciado al respecto. Foto: Cazzu y Nodal

¿Por qué terminaron Cazzu y Nodal?

Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación en 2024. Durante su relación la pareja procreó a Inti. Después de finalizar su relación, el cantante de música regional mexicana hizo oficial su noviazgo y posterior matrimonio con Ángela Aguilar.