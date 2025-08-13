¿Quién es y a qué dedica Giuseppe Lo Buono?, el ex esposo de Érika González, conductora de De primera mano

Ayer martes 12 de agosto la periodista Érika González dio a conocer en el programa “De primera mano” -del que es titular- su separación de su todavía esposo, Giuseppe Lo Buono. La comunicadora rompió en llanto al hablar del inminente divorcio, aunque apenas se casó por la iglesia hace un año en Sicilia, Italia.

Tras confirmar la noticia de la ruptura amorosa, tanto el nombre de Érika González como el de Giuseppe Lo Buono se volvieron tendencia en redes sociales. Una duda que surge es quién es y a qué se dedica la expareja de la comunicadora regiomontana, ya que es ajeno a la industria del entretenimiento.

A diferencia de Érika González, quien se ha enfocado en forjar una carrera como periodista de espectáculos, Giuseppe Lo Buono es amante de la gastronomía y todo lo que conlleva. Es conocido por ser un chef italiano establecido en México, específicamente en Monterrey, Nuevo León, donde se dedica a la administración de restaurantes.

Giuseppe Lo Buono es un chef italiano establecido en México. Foto: Instagram.

En su perfil de LinkedIn Giuseppe Lo Buono informa que es CEO y fundador de Gastronom México, un portal de empleos en México en el sector gastronómico. A través de éste se puede buscar trabajo, así como reclutar personal. En el sitio oficial de la empresa incluso se detalla que es “el portal número uno” en México en el ámbito gastronómico.

Por qué se separaron Érika González y Giuseppe Lo Buono

Antes de que Érika González confirmara su separación de Giuseppe Lo Buono, el periodista Michelle Rubalcava informó que la pareja afrontaba problemas que podrían derivar en divorcio. El comunicador detalló que el principal conflicto fue la distancia, ya que la titular de “De primera mano” vive en Ciudad de México (CDMX), mientras que su aún esposo radica en Monterrey, Nuevo León, donde se conocieron.

Érika González y Giuseppe Lo Buono se casaron por la iglesia en agosto de 2024 en Sicilia, Italia. Foto: TikTok de “De primera mano”.

A fin de tener un matrimonio estable, el chef italiano le habría insisto a Érika González para que se mude a Monterrey, pero ella no accedió debido a que trabaja en CDMX, donde ha forjado una carrera como periodista de espectáculos. Por ende, el paso inminente fue la separación amorosa.

Hay que recordar que Érika González y Giuseppe Lo Buono se comprometieron en diciembre de 2022 y se casaron por lo civil en octubre de 2023 en San Pedro Garza, en Monterrey, Nuevo León. Posteriormente en agosto de 2024, la ahora expareja celebró su boda religiosa en Sicilia, Italia, de donde él es originario.