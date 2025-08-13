FARÁNDULA

Pepe Suárez recuerda que Alexis Ayala presuntamente golpeaba a su expareja | VIDEO

El actor y conductor hizo estas polémicas declaraciones en el programa de René Franco, donde aseguró que la misma actriz se lo contó en alguna ocasión

Pepe Suárez, actor y conductor de televisión, ahora en internet y radio con René Franco para La Taquilla, dio a conocer en un programa reciente que hace varios años fue muy sonado el escándalo donde acusaron en repetidas ocasiones al actor Alexis Ayala de golpear a su expareja, Karla Álvarez.

El conductor reveló que él también fue novio de Karla Álvarez, años de antes de que ella empezara una relación con el también empresario. En una ocasión, después del divorcio, habrían tenido una conversación en Los Ángeles, donde vive Suárez, y ahí le confesó todo lo que habría pasado en la supuestamente tormentosa relación.

"Hace muchos años, Alexis Ayala estuvo casado con Karla Álvarez y la golpeaba, eso se supo.  No era el México actual donde podías levantar la voz, pero en esa época sí fue muy sonado que Karla Álvarez había sido golpeada por su marido y por eso se divorciaron. Que haya cambiado, bueno, es otra cosa. Ella me lo platicó a mí, yo no viví esa experiencia, ni en el momento en el que ocurrió estaba yo ahí, y habían pasado ya varios años de qué habían estado casados y separados"

Acusan a Alexis Ayala de golpear a su expareja

También agregó que durante ese tiempo, pudo haberse casado con Karla Álvarez, pero fue él quien rechazó la propuesta. Además, agregó que las platicas únicamente fueron de manera directa, por lo que no tiene otro tipo de prueba que lo dicho por la también actriz. El matrimonio comenzó en el año 1994 y se divorciaron dos años después, en 1996. Actualmente, Alexis está casado con Cinthia Aparicio.

"Para los que no lo sepan, yo fui novio de Karla Álvarez antes que Alexis, conmigo no se casó. La tuve yo en los Ángeles de invitada en alguna ocasión, me platicó, diría que supuestamente, pero lo viví en carne propia porque ella me lo contó. Ella me platicó la historia que habían tenido. Yo solo puedo platicar lo que ella misma me contó", dijo Pepe Suárez.

Lamentablemente, Karla Álvarez murió en el año 2013, el día 15 de noviembre. En pruebas posteriores, dieron a conocer que su fallecimiento se debió a una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con neumonía viral. En primer lugar se dijo que fue por trastornos como bulimia y anorexia, lo cual fue descartado por las pruebas médicas.

"La vi muy vulnerable, llorando. La verdad eso fue todo, si eso va a causar una controversia le tendré que ofrecer disculpas y muy sinceras a Alexis, porque evidentemente han pasado muchos años y evidentemente Alexis, pues es otra persona, no somos los mismos de esa época", contó Suárez.

