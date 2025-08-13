¿Para qué sirve el banquito con el que Abelito causó furor en La Casa de los Famosos?

Abelito es uno de los habitantes que más contenido ha generado en las tres semanas que van desde que comenzó La Casa de los Famosos México. Sus ocurrencias, estilo y personalidad lo han convertido en uno de los favoritos dentro y fuera de la casa. En esta ocasión, el creador de contenido apareció con un banquito "nunca antes visto" en lo que va del reality show. Este nuevo artículo dentro del programa causó furor desde el primer instante.

El influencer bajó de la suite con un banco de color café en la mano, mismo que no pasó desapercibido por Dalilah. La actriz no dudó en gritar de la emoción al ver que Abelito tenía ese banco. Se trata de un banco que el amigo de Aldo de Nigris se llevaba al baño. En un inicio la gente pensaba que era para ayudarlo a subir al escusado o para estar más cómodo a la hora de estar sentado mientras realiza sus necesidades.

Polanco dejó claro que ese banco es una maravilla y que ella tenía uno en su casa, por lo que el resto de habitantes que se encontraba presente comenzó a preguntarse para que servía ese banco. Abelito y Dalilah comenzaron a explicar la importancia de que todas las personas tengan uno de estos artículos de madera en su casa, para ser más precisos en sus baños. Ahora toca explicar para que sirven estos tipos de bancos que van en el escusado.

Abelito es una de las grandes estrellas de al temporada | IG: lacasafamososmx

¿Qué es el banco para el inodoro de Abelito?

El banco para inodoro es un artículo que se coloca al frente de la taza y sirve para ayudar a las personas a tener una mejor evacuación a la hora de defecar. Este artículo también es conocido como taburete fisiológico o por la marca más comercial. Su propósito es mejorar la postural de las personas a la hora de realizar una evacuación intestinal, en otras palabras, ayuda a facilitar el proceso, hace que sea más rápido y mejor.

Las personas deben colocarlo al frente del inodoro, posteriormente se deben sentar y colocar los pies arriba de ellos para mejorar la postural. El banco hará que cambie el ángulo del cuerpo de una posición sentada a cuclillas. Lo que hace es colocar a la persona en una postural más natural para el ser humano a la hora de defecar y con esto conseguir muchos beneficios fisiológicos.

Principales beneficios de usar el banco para inodoro de Abelito

Como se mencionó, su intensión es mejorar la postura a la hora de defecar, pero ¿cuáles son todos los beneficios que tiene el usar este artículo para el escusado? Te dejamos los cinco beneficios más importantes para las personas que lo utilicen a la hora de realizar las evacuaciones intestinales.

Prevenir hemorroides : gracias a la postura, las personas reducen los esfuerzos a la hora de defecar y con esto el prevenir las sensaciones de hinchazón y malestar.

: gracias a la postura, las personas reducen los esfuerzos a la hora de defecar y con esto el prevenir las sensaciones de hinchazón y malestar. Fortalece el suelo pélvico : este beneficio se podrá ver a largo plazo. El uso este banco ayuda a fortalecer el suelo pélvico gracias a que las personas evitan pujar en exceso. Esto es importante para la salud y fuerza de los músculos que integran la zona de evacuación fecal.

: este beneficio se podrá ver a largo plazo. El uso este banco ayuda a fortalecer el suelo pélvico gracias a que las personas evitan pujar en exceso. Esto es importante para la salud y fuerza de los músculos que integran la zona de evacuación fecal. Evacuación completa : al enderezar el colón, las personas encontrarán más facilidades a la hora de vaciar el intestino.

: al enderezar el colón, las personas encontrarán más facilidades a la hora de vaciar el intestino. Alivia el estreñimiento : al cambiar el ángulo a la hora de sentarse en el inodoro, las heces pasan más fácil por el intestino y con esto se reduce la necesidad de hacer fuerza al defecar.

: al cambiar el ángulo a la hora de sentarse en el inodoro, las heces pasan más fácil por el intestino y con esto se reduce la necesidad de hacer fuerza al defecar. Reduce el tiempo en el baño: gracias a que no se tiene que hacer tanto esfuerzo a la hora de defecar y a la postura ayuda a realizar una evacuación completa, las personas pasarán menos tiempo sentado en la taza del baño.

Tras la explicación de Abelito y de Dalilah, los integrantes de La Casa de los Famosos México le pidieron al creador de contenido que dejara su banco en una de las tazas para que cualquier persona que quiera usarlo pueda tener acceso a él. Si bien es cierto que no parece tener ningún contra, siempre se recomienda preguntarle a un experto en la material si se puede usar o no es necesario. El banco para el inodoro | Walmart México

¿Cuánto cuesta el banco para inodoro de Abelito?

En México la gente la puede buscar en diferentes tiendas, tanto digitales como físicas. Sus precios dependen del material y la marca donde se compre. Los modelos básicos tienen un precio que ronda los 150 a 400 pesos. Los de gama media están entre los 400 y los 800 pesos. Por último, los de gama alta o especializados están entre los 600 y los 1,000 pesos mexicanos.

Para las personas que quieran comprarlos en línea pueden buscarlo en plataformas como Mercado Libre y Amazon. Mientras que los que quieran buscarlo en persona pueden hacerlo en tiendas de conveniencia como Walmart, Home Depot, La Comer, farmacias o cualquier otra tienda que venda artículos para el hogar.