Olivia Collins rompe el silencio sobre los malos tratos de Ninel Conde dentro de LCDLF: "Me tuvo miedo"

Olivia Collins, la primera expulsada de la nueva versión de La Casa de los Famosos México 2025, dio a conocer su punto de vista sobre Ninel Conde, a quien tiene como una de sus grandes enemigas dentro del proyecto. Aunque parecía que podrían ser buenas amigas, fue todo lo contrario.

En la pantalla se pudo ver que hubo mucho conflicto. Olivia Collins y Ninel Conde pelearon en varias oportunidades, discutieron, hicieron un poco de contenido negativo y finalmente, fue la modelo quien salió del proyecto porque los televidentes no quisieron votar por ella, lo que calificó como un complot encabezado por Ninel.

Al respecto, hablo con Javier Ceriani, periodista de espectáculos, sobre la vez que conoció a Ninel Conde y cómo e extendió la mano durante sus primeros años en el medio del espectáculo. Aseguró que ella le dio algunos consejos, incluso la animó a presentarle a su manager.

"Yo con Ninel trabajé hace mucho tiempo en un proyecto bien bonito con otras actrices maravillosas. Yo en ese entonces la conocí, empezaba, era y es preciosa, lo tengo que decir, pero no tenemos roce ni problemas, fue al contrario, la escuchaba, se acercaba a mi camerino. Yo creo que desde siempre hay que apoyarnos"

Olivia Collins explota contra Ninel Conde

Además, aseguró que durante los primeros días tiene mucho en qué pensar, mucho que acomodar y pensó que sería un gran apoyo Ninel Conde, pues han vivido muchas cosas parecidas. También agregó que su plan era darle mucho contenido al público con la cantante, ayudarlos a comprender que la vida siempre se puede sobrellevar.

"Ahora que supe que iba Ninel, dije qué buena onda, nos vamos a actualizar, haremos contenido importante, somos guerreras, nos han partido el corazón, somos madres, nos ha pasado de todo. Dije que aportaríamos buen contenido, que le diríamos a todos que sí se puede, que somos humanos, vulnerables, nos reímos, cantamos, nos enojamos, lloramos"

Lamentablemente, dijo, se encontró con una Ninel que no paraba de ignorarla, sacarla de su equipo, le daba la vuelta, peleaban y todo el tiempo le pidió respeto, a pesar de que hablaba mal de ella a sus espaldas. También aseguró que ella prefirió ser fiel a sus valores, por lo que Ninel le tuvo miedo.