Ninel Conde y Mar Contreras se enfrentan en las nominaciones, así fue el momento de tensión

Cada miércoles la incertidumbre y la tensión se convierten en un habitante más de La Casa de los Famosos México ante la gala de nominaciones en la que se fortalecen alianzas e intensifican rivalidades, como la que existe entre Ninel Conde y Mar Contreras que las llevó a enfrentarse una vez más. Ambas actrices usaron sus puntos para intentar debilitarse, esto luego de la intensa discusión que sostuvieron el martes tras la 'Noche de cine'.

Aunque la enemistad entre las actrices era evidente desde que comenzó la competencia, esto se hizo más fuerte tras la dinámica de 'Noche de cine' en la que se revelaron imágenes de la charla entre integrantes del cuarto Noche en la que Mar Contreras acusaba a Ninel Conde de "manipular" a sus compañeros. La también cantante no dudó en defenderse y comenzó así una fuertes discusión entre ellas.

Tensión en la gala de nominaciones de LCDLF México

El ‘Bombón asesino’ usó sus puntos para nominar a Mar Contreras argumentado que habló a sus espaldas como una forma de influir en sus compañeros. Además, la actriz también le dio un punto a Alexis Ayala sosteniendo así la rivalidad que existe entre ellos y que surgió luego del enfrentamiento que tuvieron durante uno de los retos, cuando lo acusó de "violentar" a Elaine Haro.

"Dos puntos a Mar porque no me gustan las personas que hablan detrás de ti y no son frontales, y lo hacen con terceras personas para tratar de influir en su pensamiento", dijo Ninel Conde sobre su decisión de nominar a Mar.

Mar Contreras sorprende con su nominación

Mar Contreras siguió a Ninel Conde en las nominaciones y luego de un breve encuentro de miradas rumbo al confesionario, la actriz dejó claro que le daría dos puntos a Mariana Botas señalando que se trataba de una estrategia ya que no había estado en riesgo hasta ahora y el punto se lo dio a la actriz de "Rebelde" asegurando que el juego le habría afectado emocionalmente.