Ninel Conde haría brujería dentro de la Casa de los Famosos, afirma santera | VIDEO

Ninel Conde está en La Casa de los Famosos México 2025, donde se pensaba que podría ser una de las más queridas del mundo, pero es algo completamente diferente. Actualmente no está funada, pero tiene a muchas personas en contra por los pleitos que ha tenido con otros participantes.

Por otra parte, a las personas les dice cosas con el objetivo de manipularlos, de acuerdo con las personas de afuera. Algunos la ven más bien como una líder que quiere que hagan lo que ella quiera, pero esto es notado por el equipo contrario, quienes ya hablan de que le pone correas a las personas.

En este contexto, fueron dos personajes de los santeros o el esoterismo quienes dieron a conocer que Ninel Conde tiene métodos para defenderse dentro de la Casa, no solamente eso, también informan que muy pronto podremos verla como verdaderamente es, pues no es para nada la mujer noble y amable que quiso mostrar en primera instancia.

"Vienen cosas negativas para ella, se le va a derrumbar todo. Pensaban que iba a ser muy amada, pero está siendo realmente diferente. Habrá más contenido cruel de ella hacia otros participantes. El As de espadas me dice que la mujer está loca, pierda la cabeza, ya no aguanta a nadie, vienen más enfrentamientos. Ella está manejando brujería, aquí lo dice. Ninel Conde practica santería, les apostaré que con todas estas energías, alguien se va a desmayar", dijo Sexy Vidente

¿Ninel Conde practica Santería?

Karlita La Santera, quien también es parte del equipo de Javier Ceriani, dio a conocer que por su propia boca caerá la modelo, actriz y cantante Ninel Conde. Aseguró que será una fusión de todo lo malo que se vio la temporada pasada, incluso será una de las peores juzgadas a lo largo de la temporada.

"Anteriormente, en otro programa se dijo que Ninel Conde le hacía brujería a sus exmaridos, y al actual también para poder salir limpia de las situaciones que hacía. Actualmente lo confirmo, es un personaje que hace rituales en algún momento. No lo ha dado a conocer en la casa, pero habrá similitudes, rezará o dirá cosas en las camas de los demás. ", Karlita la Santera

Además, agregó que muy pronto tendrá que decir que antes de integrarse a la Casa de los Famosos México acudió con un personaje que le dijo lo que tenía que hacer para entrar en el popular reality. Aunque no dio a conocer el nombre, aseguró que dicha persona es un guía espiritual para Ninel.