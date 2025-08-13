Muere Nobuo Yamada, cantante del opening de Los Caballeros del Zodiaco, tras batalla contra el cáncer

El universo de Los Caballeros del Zodiaco está de luto tras el fallecimiento de Nobuo Yamada, quien fue un reconocido cantante, popular por haber interpretado la icónica canción Pegasus Fantasy, el tema intro de la serie de anime. El intérprete luchó varios años contra el cáncer hasta que perdió la vida.

Hoy su agencia confirmó que Nobuo murió el pasado 9 de agosto a los 61 años de edad tras un terrible cáncer de riñón y posteriormente un tumor en el cerebro. Cabe destacar que pese a sus pronósticos médicos, el intérprete continuó dando presentaciones hasta que su salud lo obligó a detenerse.