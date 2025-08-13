Muere la actriz Lorna Raver a los 81 años, famosa por sus papeles en cintas de terror como "Arrástrame al Infierno"

La industria cinematográfica y televisiva se encuentra en duelo tras la muerte de Lorna Raver, actriz estadounidense reconocida por su papel en la película de terror "Drag Me to Hell" (Arrástrame al Infierno). La noticia fue confirmada este 13 de agosto cuando la revista SAG-AFTRA incluyó su nombre en la sección "In Memoriam" de su edición de verano.

Según la publicación, la fecha de su fallecimiento corresponde al 12 de mayo de 2025; sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre las causas ni se ha difundido información adicional sobre los hechos que rodearon su muerte.

Diversos medios internacionales, entre ellos la revista People, intentaron contactar con familiares y allegados de Raver para obtener más datos, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

¿Quién fue la actriz Lorna Raver?

Lorna Raver nació el 9 de octubre de 1943 en York, Pensilvania. Desde joven mostró interés por las artes escénicas, comenzando su carrera en el Hedgerow Theatre de Filadelfia, luego se trasladó a Nueva York, donde participó en obras de teatro fuera de Broadway como "Last Days of the Dixie Girl" y "Between Daylight and Boonville".

Su partida deja un vacío en el mundo del cine y la televisión, pero su legado perdurará a través de las numerosas interpretaciones que ofreció a lo largo de su carrera.

Fotografía: IMDb.

Su incursión en el cine llegó en 1990 con la película "Opportunity Knocks", donde interpretó a la secretaria de un personaje; sin embargo, fue en 2009 cuando alcanzó mayor notoriedad al interpretar a Sylvia Ganush, una anciana que lanza una maldición en la película de terror dirigida por Sam Raimi, "Arrástrame al Infierno", actuación que fue aclamada por la crítica, siendo considerada uno de los puntos destacados del filme.

Además de su carrera cinematográfica, Raver tuvo una prolífica trayectoria en televisión ya que participó en series como "The Young and the Restless", "The Practice", "Ally McBeal", "Boston Legal", "Desperate Housewives" y "Grey's Anatomy", entre otras. Su versatilidad le permitió interpretar una amplia gama de personajes, desde juezas hasta madres, dejando una huella en cada uno de ellos.

En el ámbito teatral, Raver también destacó, pues actuó en producciones como "The Seagull", "Spinning into Butter", "The Women", "The American Plan" y The Drama Coach, por la cual recibió premios como el Drama-Logue y el LA Weekly; y es que su formación y pasión por el teatro le permitieron aportar una profundidad y autenticidad a sus personajes en cada escenario.

Lorna Raver será recordada como una actriz versátil, comprometida con su arte y capaz de emocionar al público con cada uno de sus personajes.

Fotografía: IMDb.

En 2014, Raver decidió retirarse de la actuación, expresando su gratitud por las oportunidades que le brindó la industria del entretenimiento. Aunque se alejó de los escenarios y pantallas, su legado perdura en las obras en las que participó y en el impacto que dejó en sus colegas y seguidores.