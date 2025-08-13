Marimar Vega revela que su papá Gonzalo Vega se le manifiesta en forma de colibrí | VIDEO

El próximo 10 de octubre se cumplirán 9 años de la muerte del actor Gonzalo Vega, quien fue uno de los grandes histriones de nuestro país, sus actuaciones marcaron historia en las telenovelas y películas mexicanas, entre algunas de sus participaciones más recordadas están la cinta “Nosotros los nobles”, siendo este uno de sus últimos trabajos en 2014.

Dos años después de su éxito en cines con la cinta antes mencionada, Gonzalo Vega falleció. Al actor le sobreviven sus hijos los también actores Zuria, Gonzalo y Marimar Vega, quien recientemente la actriz reveló que su famoso padre se le manifiesta en forma de colibrí.

Gonzalo Vega se hace presente en la vida de sus hijos

En una reciente entrevista con medios de comunicación, Marimar Vega compartió con los reporteros como ha sido su vida desde que su papá falleció en el año 2016 a lo que la actriz aseguró que es algo con lo que se aprende a vivir, sin embargo, la protagonista de “Doctora Lucía” asegura que su famoso papá siempre está presente con ella.

“En un episodio del Rincón alguien decía que hay que cambiar la palabra extrañar por entrañar, en vez de yo te extraño, yo te entraño, y yo creo que es muy bonito porque esto lo siento adentro y siento a mi papá muy presente todo el tiempo, a veces más que otras, a veces que mis hermanos y yo es de que ‘oye, ¿no sintieron que ahora anda por acá?, sí, sí anda por acá’”, comenzó a contar Marimar Vega

Luego de estas declaraciones, reporteros cuestionaron a Marimar Vega si al igual que a su hermana Zuria Vega, su famoso padre se le manifiesta de una forma en especial, pues la protagonista de “Pecados Inconfesables” reveló que su papá se presenta en su vida en forma de colibrí, ante esto, Marimar Vega confirmó que también a ella se le presenta de la misma forma.

“Hoy en la mañana estaba haciendo ejercicio y le dije a mi esposo: ‘mira ahí está mi papá’, porque justo llegó un colibrí así, son cositas que uno siente, piensa o se las imagina o lo que sea, pero en tu realidad, así es…sí, sí siempre ha sido el tema del colobrí”. dijo Marimar

Foto: Cuartoscuro

Finalmente, la actriz de 41 años de edad reveló que guarda con gran cariño la ropa de su papá, entre ellas un suéter de rombos que usa frecuentemente, sobre todo en sus proyectos profesionales, pues, esa una forma de que siempre la acompañe.

¿Quién fue Gonzalo Vega?

Originario de la Ciudad de México, Gonzalo Vega nació el 29 de noviembre de 1946, comenzó su carrera en teatro en 1968 y para el año de 1986 protagonizó la telenovela “Cuna de Lobos” a lado de Diana Bracho, María Rubio, Alejandro Camacho, entre otros más.

Para el año 2010 el actor hizo una pausa en su carrera, luego de que le fue diagnosticado un síndrome mielodisplásico, llamado preleucemia, dos años después su salud mejoró notablemente por lo que el actor regresó a los sets de grabaciones con la cinta “Nosotros los nobles” siento está cinta una de las más exitosas del cine mexicano de los últimos años. Finalmente en 2016, el actor murió debido a complicaciones del síndrome mielodisplásico que le fue detectado seis años antes de su fallecimiento.