Mar Contreras encara y pone en su lugar a Ninel Conde, así fue la fuerte discusión | VIDEO

La noche del martes 12 de agosto los seguidores de la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México" fueron testigos de la fuerte discusión entre la cantante, Ninel Conde, y la actriz, Mar Contreras, quienes se enfrascaron después de la función de cine.

Después de ver el cine de "La Casa de los Famosos México", Ninel Conde del cuarto Día y Mar Contreras del cuarto Noche protagonizaron una fuerte discusión. Cada una dio sus argumentos, pero poco apoco fueron subiendo de tono, demostrando que no tienen la mejor de las relaciones.

La cantante protagonizó una discusión.Foto: Ninel Conde

Ninel y Mar Contreras discuten

En la transmisión de ayer, los 13 habitantes de "La Casa de los Famosos México" disfrutaron de la segunda noche de cine. Al salir, Ninel Conde y Mar Contreras tuvieron una fuerte discusión en la que cada una de ellas defendió lo que se dijo en la sala de proyección.

En el video retomado en redes sociales vemos el momento en el que Mar Contreras le dice a Ninel Conde que se sintió excluida del grupo de mujeres. Posteriormente le recuerda algunos de los momentos en los que les impidió a las habitantes del cuarto Día convivir con ella.

Ante esta situación, la protagonista de "Rebelde" y "Fuego en la sangre" dijo que se le hace una falta de respeto que Mar Contreras diga que está manipulado a las demás mujeres del cuarto Día. La también cantante aseguró que ella no son "tontas" y toman sus propias decisiones.

Por si esto no fuera suficiente, Ninel Conde le dijo a la actriz que nada de lo que ocurre en La Casa de los Famosos México es personal ya que cada una de las participantes hace lo que más le convenga.

"Se me hace una falta de respeto para mí y para ellas que pienses que son unas tontas, manipulables. No es personal. No pienses que todo gira alrededor tuyo. Ellas hacen lo que ellas quieren", explicó.

Ante las palabras de Ninel Conde, Mar Contreras le pidió que no pusiera palabras en su boca ya que ella nunca llamó "tontas" a las demás participantes del cuarto Día. La actriz aseguró que la cantante se veía bastante enojada por la plática, por lo que tomaron la decisión de dejar de hablar.

"No pongas palabras en mi boca. Te veo ofendida", le dijo Mar Contreras.