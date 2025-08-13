Lisa de BLACKPINK tendrá su propio Labubu personalizado: todo lo que debes saber

La estrella mundial Lalisa Manoban, mejor conocida como Lisa de BLACKPINK, tendrá su propio Labubu personalizado, pues según recientes declaraciones de el estilista Marko Monroe, conocido por vestir muñecos para famosos, estarían colaborando juntos muy pronto.

Lisa, quien ha sido señalada de popularizar los muñecos Labubus a nivel mundial, tendrá su primer figura totalmente personalizada, pero hasta el momento se desconoce si saldrá a la venta o solamente será creado para que la estrella tailandesa lo utilice en algún proyecto.

Sin embargo, los fans de la cantante K-Pop se encuentran muy emocionados, ya que es una colaboración que han estado esperando desde hace un tiempo. De hecho, no pierden la esperanza de que Lalisa saque un muñeco junto a Pop Mart, el gigante que hace y vende los Labubus.

Lisa junto a unos Labubus. (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m)

¿Lisa de BLACKPINK tendrá su propio Labubu?

Según en una reciente entrevista con la revista W, Marko Monroe reveló que actualmente se encuentra trabajando con Lisa para crear su propio muñeco. "Pronto lanzarán un Labubu personalizado con Lisa de BLACKPINK, lo cual es una increible porque todos sabemos que ella fue quien atrajo tanta atención a la marca, así que es una locura total. Solo puedo decir que se usará en vivo", agregó.

Tras las declaraciones del estilista, los fans de la cantante tailandesa esperan que pronto exista una colaboración entre Pop Mart y Lalisa, ya que ella ha sido la encargada de posicionar los Labubus a nivel mundial. A su vez, se han mostrado emocionados por conocer su trabajo junto a Marko Monroe.

"Yo creo que le hará una ropa de Labubus", "No puedo imaginar un Labubu de Lisa, pero seguramente tendrá flequillo", "En el próximo show la veremos usando ropa de esos muñecos" y "No puede ser, ahora voy a tener que comprar uno", fueron algunas de las reacciones de los usuarios en X (antes Twitter).

Marko Monroe personalizó un Labubu para Lady Gaga. (Créditos: Instagram / @marko_monroe)

Lisa, la reina de los Labubus

Lalisa Manoban es sin duda la cantante K-Pop que ha popularizado los Labubus a nivel mundial, pues fue una de las primeras celebridades en compartir su enorme colección de estos muñecos. Además, fue pionera en llevarlos a todos lados, pues en sus redes sociales tiene fotos de estos juguetes en sus bolsas, maletas o prendas de ropa.