Le prohíben al Cuarto Noche usar canción de Gloria Trevi y en redes le piden apoyo a la cantante: “Tira paro”

Los habitantes de “La Casa de los Famosos México” se pusieron creativos e hicieron sus canciones para hacerles frente a las nominaciones, sobre todo porque hoy miércoles 13 de agosto se realizará la tercera gala de nominación. Sin embargo, los integrantes del Cuarto noche tuvieron una mala noticia: La jefa les pidió una nueva canción porque les prohibió usar “Dr. psiquiatra” de Gloria Trevi, argumentado que podría haber problemas por derechos de autor.

Mar Contreras, Aaron Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y “El Guana” fueron llamados al confesionario y recibieron esta noticia, aunque ya tenían la canción lista con todo y baile. De hecho, estuvieron practicando su coreografía, de modo que usuarios de redes sociales compartieron videos de este momento.

Ante la negativa de La jefa de “La Casa de los Famosos México”, cibernautas que apoyan a los participantes del Cuarto noche le hacen en redes sociales un llamado a la cantante y actriz regiomontana Gloria Trevi: que permita que usen su canción “Dr. psiquiatra” .

Piden apoyo de Gloria Trevi para que Cuarto día sí cante “Dr. psiquiatra”

Vía TikTok, usuarios incluso mencionan y etiquetan a la intérprete de “Con los ojos cerrados” y “Esa hembra es mala”, a fin de que acceda a la petición que gana popularidad. En la cuenta de TikTok Liv Rodriguez (@liv.rodriguezz5) hay una publicación en apoyo a Mar Contreras, Aaron Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y “El Guana” y se lee lo siguiente:

“Ya la habían ensayando toda la noche. Cuarto noche no podrá cantar su música. Cuando Cuatro noche ya estaba planeando salir con su musical que practicó por la noche, La jefa lo mandó a llamar al confesionario para decir que no puede cantarla porque sería considerado ‘plagio’. Lo que uno se pregunta es por qué dejaron que practiquen y la canten para que en su momento no quieran permitirla”.

En respuesta, se leen numerosos comentarios en apoyo al Cuarto noche, como los siguientes:

“¡Claro que no es plagio! Antes hasta Televisa tenía un programa donde les cambiaban la letra a las canciones, no recuerdo como se llamaba, pero era cómico”, “y por qué al Cuarto día sí le permite cantar ‘Dime quién si no’ que es del Alemán” y “me parece totalmente injusto y, una vez más, La jefa, con sus preferencias, ¿por qué no les dijo nada a los del Cuarto día?, las reglas son para todos”.

NUEVA CANCIÓN DEL CUARTO NOCHE



Más tardó la producción en prohibirle al cuarto Noche cantar su canción basada en la melodía de Gloria Trevi que ellos compusieran otra y original.

Acusan a La jefa de LCDLF de preferir al Cuarto día

Además, usuarios destacan que la misma Gloria Trevi reaccionó positivamente a la versión que Mar Contreras, Aaron Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y “El Guana” presentaron de “Dr. psiquiatra”, ya que reaccionó a un video. Por lo mismo, cibernautas le piden a la cantante “tira paro”.

De momento, Gloria Trevi no ha dicho nada al respecto y los habitantes del Cuarto noche hicieron una nueva canción para apegarse a la petición de La jefa de “La Casa de los Famosos México”. Pese a esto, en redes sociales usuarios aseguran que “La jefa es Team día” y reiteran que “la (canción) de Cuarto día también es plagio y no dice nada…”.