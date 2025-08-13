Las 7 frases con las que Niurka destrozó a Ninel Conde y se están "confirmando" en La Casa de los Famosos

"Perdónanos Niurka, ya te creemos", es uno de los mensajes más populares en redes sociales luego de que Ninel Conde se convirtiera para muchos en la "villana" de La Casa de los Famosos. Pues su participación ha hecho que se recuerden sus polémicas con la vedette.

Recordemos que en un inicio Ninel Conde y Niurka fueron amigas, tanto que incluso llegaron compartir escenario juntas en la obra de teatro Baño de Mujeres, bajo la producción de Gabriel Varela y con la dirección de Jorge Ortiz de Pinedo; sin embargo, con el tiempo se volvieron en enemigas públicas la una de la otra.

Quien más reflectores se robó fue la 'Mujer Escándalo', quien no tenía pelos en la lengua para hablar del 'Bombón Asesino' a quien criticaba por su forma de ser e incluso la señaló por tener malos tratos con las personas que la rodeaban y no dudó en llamarla hipócrita.

El calificativo anterior vino cuando la cubana aseguró que la ahora participante de La Casa de los Famosos México 3 es una persona con una "falsa imagen", es decir, que se comporta de una manera en público para cuidar de su imagen, cuando la realidad de quién es estaba alejada de lo anterior.

Así la atacó en el pasado. (Foto: Ventaneando)

Es precisamente este nuevo proyecto el que ha hecho que en redes se reviva la polémica entre Ninel y Niurka, aunque hasta ahora la vedette ha decidido mantener el silencio sobre lo que ocurre en la casa más famosa de México. Pese a ello, entre los fans ya hay toda una lista de momentos en los que Marcos estalló en contra de Conde y que se estarían confirmando en pleno 2025.

Frases icónicas de Niurka vs Ninel Conde

Si bien la 'Mujer Escándalo' no ha dado nuevas declaraciones en contra de Ninel Conde tras su participación en La Casa de los Famosos, al verla en un reality show que es transmitido las 24 horas del día y los 7 días de la semana, muchos fans del programa han comenzado a calificar a la miembro del Cuarto Día como una mujer conflictiva y hasta mentirosa, o bien, de colgarse del movimiento feminista para permanecer dentro del juego.

De lo anterior es que se han comenzado a revivir viejas entrevistas en las que Niurka Marcos se le fue con todo a la cantante y actriz, asegurando que no es una auténtica vedette ni mucho menos una buena persona. Aquí te compartimos una breve recopilación de sus frases y pleitos, muchos de ellos virales en redes sociales.

"Ninel Conde se molesta por todo. Le molestan todas. Le molesta Maribel Guardia porque es su competencia en palenque; le molesta Niurka porque es estrella y ella no; le molesta Carmen porque hace las paces y no quiere andar por la vida con enemigos; a ella le molesta todo de todo el mundo". "¿Bailas?, ¿cantas?, ¿piensas? Ella se cree que no se ha puesto bótox y que no se ha puesto pecho y ni se cree que se ha puesto chamorro, ni que se puso quijada, pómulos; a ella ya se le olvidó que está tapizada de bótox así". "Es su falsa imagen y su doble moral hipócrita y eso no es complot; complot es cuando están haciendo algo por detrás de ti. Yo te lo he dicho todo en tu cara". "Qué falta te hace tu mami, mi amor, porque cuando ella estaba cuidaba que no fueras tan "$%&*". "En el caso de Ninel porque es verdad. Detrás de bambalina trata mal a todo el que está al rededor de ella; ya basta que se callen la boca; esta es la verdad". "Aunque te quieran defender, lo vas a pagar. I'm sorry for you". "La única que se atreve a decirlo soy yo, pero es la realidad". "Silicón, silicón asesino, Ninel Conde, silicón, silicón, silicón". "No, ella no es vedette, le falta... no voy a decir que le falta mucho; le falta todo, le falta todo. Ella no es vedette".

¿Por qué se pelearon Niurka y Ninel Conde?

El pleito mediático entre Niurka Marcos inició en 2014 con la producción de la obra de teatro Baño de Mujeres, y la primera en iniciar el pelito fue la vedette quien dijo a la prensa que la actriz había pedido que la sacaran de este y otros proyectos, pero no sólo a ella, sino a varias personas, desatando así una rivalidad sin precedentes.

"Ha hecho daño, ha quitado trabajo a gente, a mi me quitó un trabajo", dijo la cubana.

Posteriormente, la polémica incrementó cuando Niurka negaba los talentos de su compañera con la icónica frase de "¿bailas?", además de asegurar que no era vedette. Pese a ello, con el paso de los años la rivalidad se fue transformando y la 'Mujer Escándalo' habló de la posibilidad e un dueto con Conde, pero ésta no aceptó por la "vulgaridad" de su ex amiga.