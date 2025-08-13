La película más romántica de Netflix que te hará creer que el amor se encuentra donde menos te lo imaginas

A través de mi ventana, está basada en la novela de la escritora venezolana Ariana Godoy, llegó a la pantalla el 4 de febrero de 2022 y rápidamente se posicionó como una de las películas más vistas de Netflix, dando inicio a una trilogía que marcó a toda una generación. Y hoy, sigue siendo una de las más aclamadas por su trama romántica que hace creer al espectador que el amor está donde menos se lo esperan.

El éxito de la cinta fue tal que ya hay dos secuelas, mismas que completaron el desarrollo de los personajes y expandieron el universo de la saga romántica. Actualmente la serie de tres películas se convirtieron en un referente del romance contemporáneo en el streaming.

La narrativa nos hace sentirnos de alguna manera identificados, pues la película confirma que hoy en día las historias de amor pueden surgir en cualquier lugar, pero nos hace reflexionar el valor de las personas y las acciones que se deben tomar pese a querer mucho a una persona.

El éxito de la cinta fue tal que ya hay dos secuelas, mismas que completaron el desarrollo de los personajes | Foto: Netflix

¿De qué trata la película A través De Mi Ventana?

La cinta española protagonizada por Clara Galle y Julio Peña Fernández, narra la historia de Raquel, una joven soñadora que ha estado enamorada toda su vida de su vecino, Ares Hidalgo. Pero lo que nunca se imaginaría era que lo que parecía un amor imposible daría un giro inesperado un giro inesperado cuando un problema con la señal de wifi provoca el primer contacto entre ambos, desencadenando una relación intensa, llena de pasión y pero también repleta de obstáculos.

Algo que capturó la atención de los espectadores de inmediato es que, además de ser un romance juvenil, A través de mi ventana aborda temas como el despertar sexual, las diferencias de clase social, la presión familiar y el proceso de encontrar la propia identidad. Pero sin duda, algo que también acapara la atención es la química entre los protagonistas y el tono atrevido de la historia.

La cinta española protagonizada por Clara Galle y Julio Peña Fernández, narra la historia de Raquel, una joven soñadora que ha estado enamorada toda su vida de su vecino | Foto: Netflix

¿Cómo se llaman las 3 películas de A través de mi ventana?

Las tres películas de la saga se llaman: A través de mi ventana, A través del mar y A través de tu mirada, son indispensables para ver después de la primera parte, pues en las secuelas se desarrolla cómo termina la historia de cada personaje y nos revelarán si finalmente si Raquel y Ares terminarán juntos.

A través de mi ventana: La primera parte de esta saga está disponible en Netflix. Es una película de 1 hora y 50 minutos. A través del mar: Esta es la secuela de A través de mi ventana y se enfoca en la relación a distancia entre Ares y Raquel. En tanto Artemis enfrenta prejuicios familiares e intenta salvar su relación secreta con Claudia, el ama de llaves. A través de tu mirada: En el capitulo final de la trilogía, pese a haber formado otras parejas, Raquel y Ares no se olvidan. En el capítulo final de la trilogía ¿Podrán quedarse juntos a pesar de la presión familiar?

Las tres películas están únicamente disponibles en Netflix | Foto: Netflix

¿Dónde ver las películas de A través de mi ventana?

Las tres películas de A través de mi ventana están disponibles únicamente en Netflix. Pese a que el éxito ha sido brutal, la trilogía se quedó en esta plataforma de streaming. Cada parte dura poco menos de dos horas, por lo que acabarás las tres películas en poco tiempo si te enganchas con ellas. ¿Habrá una cuarta parte? No, actualmente no se ha confirmado que haya una cuarta película de la saga.