La Casa de los Famosos México: filtran los nombres de los nominados de hoy miércoles 13 de agosto

Este miércoles 13 de agosto se celebrará la tercera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México. Los 13 habitantes que siguen en competencia entrarán al confesionario para repartir sus votos. A pesar de que la nominación será en vivo, los fans del reality show han dado sus pronósticos de las votaciones.

En la transmisión de este miércoles, los habitantes de los cuartos "Día" y "Noche" entrarán al confesionario para nominar a sus compañeros. Los participantes que resulten nominados estarán en riesgo de convertirse en el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México el próximo domingo 17 de agosto.

La conductora dará los resultados de las votaciones. Foto: Galilea Montijo

¿Quiénes serán nominados en la primera semana de LCDLF México?

Este miércoles 13 de agosto en punto de las 22:00 horas será transmitida completamente en vivo la tercera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México. Al finalizar la repartición de los votos, los fans conocerán a los nominados de la nueva temporada del reality show de Televisa. La única participante que no está en riesgo es Aldo de Nigris, líder de la semana.

De acuerdo con los televidentes, los habitantes de La Casa de los Famosos México que están en riesgo de salir nominados este miércoles 13 de agosto son Facundo, Mar Contreras, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Ninel Conde y Dalílah Polanco.

Como te comentamos anteriormente los pronósticos sobre los resultados de la tercera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México están basados en la preferencia del público, por lo que no existe información oficial. Para conocer a los nominados de este miércoles 13 de agosto te recomendamos seguir la transmisión en vivo.

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

¿A qué hora y dónde ver la Gala de Nominación?

La primera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México será transmitida este miércoles 6 de agosto en punto de los 22:00 horas por Canal 5. La conducción estará a cargo de Galilea Montijo, quien les informará a los habitantes cómo quedaron repartidos los votos. El próximo eliminado lo conoceremos el domingo 10 de agosto.