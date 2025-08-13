La Casa de los Famosos México: Facundo, Ninel Conde y Alexis Ayala entre los nominados de la tercera gala

La tercera noche de nominaciones en La Casa de los Famosos México se vivió en medio de tensiones y estrategias, pues luego de que las semanas previas se viviera un ambiente de amistad entre el Cuarto Noche y el Cuarto Día, el cine ha dejado ver los intereses de cada participante, pues todos están buscando llegar a la final cueste lo que cueste.

Dejando atrás el tono amistoso con el que arrancó la competencia, los choques entre los concursantes son cada vez más frecuentes y esta vez es Ninel Conde y Mar Contreras quienes confrontaron sus diferencias luego de la función de cine, por lo que la etapa de nominaciones sacudió aún más el juego.

Es así como en este punto, cada habitante afila sus estrategias utilizando sus votos para poner en aprietos a sus rivales y acercarse un paso más a la expulsión de uno de ellos.

Lista de nominados en La Casa de los Famosos México | TERCERA SEMANA

Supervivencia y estrategia, fueron las palabras que usó Galilea Montijo para comenzar con la tercera gala de nominaciones, recalcando que cada punto es indispensable para acercarlos o alejarlos de la gran final.

Es la primera vez que son seis famosos nominados.

Fotografía: La Casa de los Famosos México.

Luego de un proceso tenso, se dieron a conocer los concursantes nominados para esta semana que se volvió histórica debido a que es la primera vez que seis participantes se encuentran en riesgo de ser expulsados, entre los que se encuentran:

Alexis Ayala (9 puntos)

Facundo (8 puntos)

Mar Contreras (4 puntos)

Guana (3 puntos)

Mariana Botas (4 puntos)

Ninel Conde (3 puntos)

¿Cómo votar para salvar a tu favorito en La Casa de los Famosos México?

En La Casa de los Famosos México, las votaciones para salvar a un nominado se realizan de forma totalmente digital, puedes participar ingresando al sitio oficial o escaneando el código QR que aparece durante las transmisiones en televisión abierta y ViX. Una vez dentro de la plataforma, selecciona al participante que quieres mantener en la competencia y confirma tu voto para que quede registrado correctamente.

Dicho proceso está disponible en momentos específicos de la semana: los miércoles después de la Gala de Nominación, los jueves y viernes durante la Pregala, Gala y Post-gala, y los domingos en la Gala de Eliminación. Estos periodos de votación suelen iniciar por la noche y se extienden hasta la medianoche, por lo que es importante estar atento a los horarios para no perder la oportunidad de apoyar a tu favorito.

Sobre a la cantidad de votos, los usuarios con acceso gratuito a ViX pueden emitir un voto por día, mientras que los suscriptores de ViX Premium tienen la ventaja de votar hasta 10 veces diarias. Estos votos pueden destinarse a un solo concursante o repartirse entre varios nominados. Así, cada seguidor puede influir en el rumbo del reality y ayudar a que su participante preferido permanezca en la casa una semana más.