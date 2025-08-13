Kidz Bop, el fenómeno musical para niños, lanza nuevo álbum discográfico

La marca número uno de música infantil en el mundo lanza nuevo álbum músical: Kidz Bop 51. Un disco que tiene canciones de actualidad cantadas por niños, donde las letras son adaptadas y modificadas.

En entrevista para El Heraldo de México, Ángel, uno de los miembros de la agrupación, contó cómo fue para él grabar este álbum, la relación que tiene con los demás integrantes de la banda y del lanzamiento de Kidz Bop 51.

“A mí me gusta bailar, cantar, actuar y tener esta oportunidad de hacer todo eso es muy divertido. Estoy muy contento de escuchar mi voz en un álbum, me gusta”, cuenta Ángel entusiasmado de ser parte de este nuevo lanzamiento.

Para poder ser parte de Kidz Bop es necesario tener habilidades de baile, canto y saber desenvolverse sin pena en el escenario. Motivo por el que los jóvenes del grupo ensayan durante varios meses antes grabar las canciones y poder salir de gira musical.

Kidz Bop hace colaboración con famosos videojuego

Para celebrar el lanzamiento de Kidz Bop 51, la famosa franquicia hizo una colaboración con el videojuego Roblox. Motivo por el que ahora su música está disponible en la plataforma de juegos y con ello los usuarios pueden escuchar sus canciones mientras juegan en tiempo real con sus amigos.

Es a través del mini juego “Really Easy Obby” donde pueden escuchar algunas canciones de la agrupación. Aquí, los jugadores bailan en una pista de obstáculos donde tienen que recoger notas musicales para ganar puntos.

Además, los fans de este grupo pueden aprenderse los pasos de baile con “Kidz Bop Shuffle” con los videos musicales que suben a Youtube. “Ahora tengo la oportunidad de escucharme en plataformas digitales y eso era algo que veía de chiquito con mis artistas favoritos”, cuenta Ángel.

Con más de 14 mil millones de reproducciones desde 2001, Kidz Bop se ha consolidado como la marca musical infantil más importante a nivel mundial; ha grabado discos en cinco idiomas y tiene fans en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Latinoamérica.

El nuevo álbum musical para niños de este grupo juvenil, Kidz Bop 51, ya está disponible en las plataformas digitales y en él se incluyen canciones como ‘APT’, ‘Pink Pony Club’, 'Anxiety', ‘Forever Young’, ‘Wildflower’ y ‘DtMF’.

