5 K-Dramas recomendados si te encantó "K-Pop Demon Hunters" y dónde verlos

Si aún no superas "K-Pop Demon Hunters", existen diversas opciones de K-Dramas que seguramente te gustarán, ya que mantienen la vibra de la película animada que revolucionó el universo K-Pop. Aunque no tratan de lo mismo, mantienen la fusión de ídolos, acción sobrenatural y una narrativa deslumbrante.

"K-Pop Demon Hunters", estrenada este 2025 a través de Netflix, no fue solo una historia de chicas con talento y poderes místicos, sino una celebración de todo lo referente al K-Pop y la cultura coreana. Por esta razón, aquí te dejamos 5 dramas coreanos recomendados por su temática sobrenatural que incluye: demonios, bandas sonoras e increíbles alianzas.

Además, te contamos de qué tratan y dónde puedes disfrutarlos para que no dejes de ver estos cinco K-Dramas, los cuáles son ideales si te encantó la cinta "K-Pop Demon Hunters".

5 K-Dramas recomendados si te encantó "K-Pop Demon Hunters"

"Lovers of the Red Sky"

Ambientada en la mítica dinastía Joseon, esta historia sigue a Hong Chun Gi, una pintora que recupera milagrosamente la vista, y a Ha Ram, un astrólogo ciego con un oscuro secreto demoníaco. Entre maldiciones, triángulos amorosos y una guerra espiritual en el palacio, este drama destaca por su poderosa narrativa y cinematografía.

Episodios: 16

Dónde ver: Viki

"The Haunted Palace"

Yook Sungjae encarna a Yoon Gab, un oficial de palacio poseído por un espíritu antiguo, mientras su primer amor se ve envuelta en un regreso forzado al mundo chamánico. Terror, política palaciega y una historia romántica cargada de destino se entrelazan en esta joya poco reconocida.

Episodios: 16

"My Demon"

Kim You Jung y Song Kang dan vida a una heredera sin fe en el amor y a un demonio que pierde sus poderes. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia se transforma en una historia cargada de química, humor y angustia sobrenatural. Si te encantó el arco de Jinu y Rumi, este drama te va a obsesionar.

Episodios: 16

"Hwayugi"

Una mezcla moderna de comedia, romance y horror, esta reinterpretación de “Viaje al Oeste” muestra a una mujer que puede ver fantasmas y a una deidad maliciosa que se convierte en su protector. Amor, traición, y batallas espirituales en un solo paquete.

Episodios: 20

"The Heavenly Idol"

Un sacerdote sagrado se despierta en el cuerpo de un idol de K-Pop y debe adaptarse al competitivo mundo del entretenimiento mientras combate fuerzas oscuras. Con humor, corazón y un romance inesperado, esta historia es perfecta para quienes extrañan el caos mágico de "K-Pop Demon Hunters".

Episodios: 12