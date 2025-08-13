"Juré que te quedabas": Galilea Montijo se sincera con Adrián Di Monte, cuenta qué pasó durante la eliminación

La salida del actor, Adrián Di Monte, de "La Casa de los Famosos México" sigue dando mucho de qué hablar entre los seguidores del reality show. Ahora la encargada de reaccionar a los votos del público fue Galilea Montijo, conductora del programa.

El pasado domingo 10 de julio, Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de "La Casa de los Famosos México". El momento generó bastante controversia pues el actor intentó regresar al túnel, generando especulaciones de un error por parte de la producción.

En su visita al "programa Hoy", el galán de telenovelas explicó que la gente de producción le pidió que se "regresara" y él se confundió pues no comprendía del todo lo que estaba sucediendo. Finalmente se convirtió en el segundo eliminado de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México".

Adrián Di Monte fue el segundo eliminado de la temporada. Foto: La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo habla de la salida de Adrián Di Monte

Tras su salida de "La Casa de los Famosos México", Adrián Di Monte estuvo como invitado en el "programa Hoy", donde habló sobre su experiencia dentro del reality show. En ese momento, Galilea Montijo, habló sobre lo que ocurrió en la segunda Gala de Eliminación de la temporada 2025.

En el matutino de San Ángel, Galilea Montijo, conductora de "La Casa de los Famosos México", creyó que Adrián Di Monte se iba a quedar en la competencia. La presentadora aseguró que el actor era muy querido por sus compañeros del cuarto "Noche".

"Yo también creo que deberías de haberte quedado", dijo Galilea Montijo.

Después de observar uno de los momentos más divertidos de Adrián Di Monte dentro de "La Casa de los Famosos México", Galilea Montijo reiteró que estaba segura que el actor se iba a quedar, sin embargo, las votaciones dieron un giro inesperado.

La famosa nacida en Guadalajara, Jalisco, destapó que las votaciones cambian de manera radical el día de la Gala de Eliminación pues al parecer los seguidores están al pendiente del posicionamiento y de todo lo que sucede para tomar una decisión.

"Yo juré que te quedabas. El público, el fandom se espera al último día para votar y te dan una sorpresa, el público es el que decide", dijo Galilea Montijo a Adrián Di Monte.

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son: