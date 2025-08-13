Hospitalizan a Carmen Campuzano por accidente que puso en riesgo su salud

La reconocida modelo y socialité Carmen Campuzano confirmó que la microcirugía a la que se sometió en la nariz tras una complicación de salud fue un "éxito rotundo". A través de sus redes sociales, la artista tranquilizó a sus seguidores y agradeció públicamente al equipo médico que la atendió, destacando su profesionalismo y calidad humana.

El origen de la emergencia, según explicó Campuzano en el programa Ventaneando, fue un inusual accidente. "Tuve una situación con unos lentes: se les cayó la gomita y me perforaron el costado de la nariz", detalló. Este incidente, aunque aparentemente menor, trajo una grave consecuencia: el metal del armazón de las gafas infectó el implante que tenía en la zona, lo que requirió una intervención quirúrgica inmediata y de alta especialidad.

El doctor Raúl Granados Martínez realizó la delicada operación, a quien Campuzano se refirió como un "extraordinario especialista en microcirugía microvascular". La modelo compartió que el procedimiento se llevó a cabo con una precisión milimétrica, utilizando "lupas especiales" y "agujas especiales" para "revertir la cicatriz".

¿Qué le pasó a Carmen Campuzano?

El proceso de recuperación transcurre favorablemente y, en un video publicado para sus seguidores, Campuzano aseguró que no sufre ninguna secuela. "La cirugía... fue un éxito total. Publico este video para que todos estén tranquilos", expresó.

En su mensaje, también extendió su profundo agradecimiento al equipo del Hospital de Diomed, destacando sus "servicios extraordinarios" y la "atención maravillosa de todo el personal".

La pronta recuperación de Carmen Campuzano es una excelente noticia para sus admiradores. La modelo prometió que, en cuanto se encuentre más restablecida, grabará un video personal para dar más detalles sobre su proceso de sanación, demostrando su transparencia y cercanía con el público que estuvo al pendiente de su salud.