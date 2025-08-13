Gustavo Adolfo Infante habla del divorcio de Érika González, su compañera en De Primera Mano | VIDEO

La tarde del martes 12 de agosto, la conductora del programa de espectáculos "De Primera Mano", Érika González, informó su divorcio de Giuseppe Lo Buono a un año de haber celebrado su boda en Sicilia, Italia. Durante el anuncio la presentadora rompió en llanto y agradeció todo el apoyo que le han brindando en esto complicado momento.

En los minutos finales del programa "De Primera Mano", Érika González reveló que su relación sentimental de tres años con Giuseppe Lo Buono había llegado a su fin. A pesar de que no reveló el motivo, desmintió que se haya tratado por la distancia que existe entre ellos, información que circuló en redes sociales.

La conductora anunció su divorcio. Foto: Instagram/@erigonzalezof

Gustavo Adolfo Infante habla del divorcio de Érika González

Después de que la experta en temas de la farándula, Érika González, hablara de su divorcio, el titular del programa "De Primera Mano", Gustavo Adolfo Infante tomó la palabra para expresarle todo su apoyo en el complicado momento que está pasando.

Fiel a su estilo, el conductor conocido como "El Periodista de las Exclusivas" le preguntó a su compañera, Érika González, si la decisión de su divorcio era definitiva o aún existía una posibilidad de que diera marcha atrás. La presentadora le dijo que todo está confirmado.

"¿No hay marcha atrás?", le preguntó Gustavo Adolfo Infante.

Tras escuchar la respuesta de Érika González, Gustavo Adolfo Infante, uno de los grandes referentes del espectáculo en el país, dijo que el equipo de "De Primera Mano" debatió en compartir la noticia del divorcio, pero su compañera fue la que tomó la decisión de compartirlo.

"Cuando debatimos aquí decirlo o no decirlo, dije que Érika tomé esa decisión, porque es nuestra y a las nuestras se les protege", sentenció.

¿Por qué se divorcio Érika González de De Primera Mano?

En la transmisión de "De Primera Mano", Erika González, informó que su relación de tres años, uno de matrimonio, con Giuseppe Lo Buono, llegó a su fin. La conductora dijo que la distancia no fue el motivo, pero si era decisión "necesaria". Hasta el momento no existe más información sobre su separación.