“Ganando como siempre” y "ella no impone moda", las 5 frases más icónicas y divertidas de Belinda

Belinda es una de las grades figuras de la industria destacando por su talento como actriz, cantante y modelo, pero también ha logrado ganarse el cariño del público con su simpatía, autenticidad y sentido del humor reflejado en algunas de sus más icónicas frases con las que permanece en la memoria de los fans. La intérprete de "Luz sin gravedad" ha sido protagonista de divertidos instantes en redes sociales, pero también de momentos con los que busca empoderar a sus seguidoras.

Este 15 de agosto la cantante celebra su cumpleaños 36 y además de los mensajes de cariño que recibe en redes sociales, algunos internautas le rinden un homenaje recordando los momentos más icónicos en su extensa trayectoria. Sobre todo aquellos por los que no deja de conquistar al público mostrándose transparente y divertida tanto sobre el escenario como fuera de los reflectores, como aquellos protagonizados con sus fanáticas en plenos conciertos.

Las mejores frases para celebrar el cumpleaños de Belinda

Desde que comenzó su carrera en el 2000 como actriz infantil Belinda ha dado muestra de su talento, pero es el hermetismo con el que mantiene su vida personal lo que por un tiempo la mostró distante de sus fanáticos. Sin embargo, ahora se ha dejado ver más relajada y cercana tanto ante las cámaras como con sus seguidores que hacen de sus declaraciones frases para un estilo de vida despreocupado y que los empodera.

Las frases más icónicas de Belinda a lo largo de su carrera. Foto: Cuartoscuro

"Ganando, como siempre", es una de las frases más conocidas de la actriz de "Mentiras, la serie" que surgió en 2016 durante un encuentro con los medios al ser cuestionada sobre su estado ante una situación difícil que enfrentaba y que la colocó en medio de la polémica. Ante esto, la cantante se limitó a responder: "Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre”.

"Yo no le veo competencia, ella no impone moda y yo sí", aunque han pasado más de 20 años de esta frase, aún es usada por algunos fanáticos como una manera de recordarla en sus momentos más icónicos. Ésta surgió durante una entrevista cuando tenía 10 en la que le preguntaron sobre la telenovela "Cómplices al Rescate" en la que a su salida fue reemplazada por Daniela Luján.

Frases icónicas para recordar a Belinda

“Me parece una falta de respeto que no se aprendan la canción, aunque no escuchen la música de Belinda”, es otro de los momentos protagonizados por Belinda que se han convertido en una frase inolvidable para los fanáticos. Esto ocurrió en 2015 durante su participación como juez en “Me pongo de pie” y enfrentó a las integrantes de Ha-Ash por no saber la letra de su canción “Bella traición”.

"Hola, hermosa, estás pedita, ¿verdad?”, esta frase surgió durante un concierto de Belinda en el que una mujer entre el público habría asistido en estado de ebriedad. Algo de lo que se habría percatado la cantante, pues la identificó entre el público intentando bromear con la situación señalando el comportamiento de la fan: “¿Qué haces, hermosa? Mañana te vas a acordar ¿verdad?".