Fue parte de “X-Men”, “Narcos” y más, pero el cáncer terminó con este actor mexicano

Fue en el año 2024, cuando el mundo del cine y la televisión perdió a una de sus figuras más queridas de México y Estados Unidos, nos referimos a Adán Canto, actor y cantante de origen mexicano con una trayectoria que trascendió fronteras, falleció a los 42 años víctima de cáncer de apéndice. La noticia fue confirmada por su publicista, Jennifer Allen, quien reveló que el artista había decidido mantener su enfermedad en privado.

Nacido en Ciudad Acuña, Coahuila, y criado en Texas, Canto comenzó su camino artístico a los 16 años, cuando dejó su hogar para instalarse en la Ciudad de México y trabajar como cantautor. Aunque la música fue su primera pasión, con el tiempo decidió probar suerte en la actuación, iniciando así una carrera que lo llevaría desde producciones mexicanas hasta importantes papeles en Hollywood.

Dio vida a Sunspot en X-Men

Su primer crédito en televisión llegó en 2009 con la serie mexicana Estado de Gracia. Durante esos años, alternó trabajos en cine y televisión nacional hasta que, en 2013, logró su debut en el mercado estadounidense con la serie The Following, junto a Kevin Bacon. Este papel fue clave para abrirle puertas a proyectos cada vez más ambiciosos.

Un año después, en 2014, interpretó a Sunspot en la superproducción de Marvel X-Men: Days of Future Past. Ese mismo año también se atrevió a explorar la dirección, realizando su primer cortometraje, Before Tomorrow. Su curiosidad artística lo llevó a incursionar en diferentes géneros y formatos, siempre con la intención de aportar un sello personal a cada proyecto.

También fue parte de la serie de Netflix “Narcos”

Canto consolidó su presencia en el mundo de las series con papeles que dejaron huella. Entre ellos, destaca su interpretación del vicepresidente electo Aaron Shore en Designated Survivor, donde compartió créditos con Kiefer Sutherland. También participó en Narcos como Rodrigo Lara Bonilla, y en Blood and Oil, además de tener apariciones en producciones como Agent Game y Bruised, el debut como directora de Halle Berry.

En 2022 se unió al elenco de The Cleaning Lady, interpretando a Armand Morales. Aunque su salud le impidió participar en la tercera temporada, el actor mantenía la esperanza de reincorporarse durante la grabación. Su compromiso con el trabajo y la pasión por la actuación fueron rasgos que colegas y fans destacaron hasta el final.

El legado de Adán Canto

Adan Canto deja un legado artístico que combina calidad y diversidad, y que sigue vivo en cada uno de sus trabajos. Más allá de los reconocimientos, su historia inspira a quienes sueñan con cruzar fronteras y conquistar nuevos públicos sin perder la esencia.

Al actor le sobreviven su esposa, Stephanie Ann Canto, y a sus dos hijos pequeños, Roman Alder, de 3 años, y Eve Josephine, de apenas 18 meses. Su partida repentina conmocionó tanto a sus seguidores como a la industria del entretenimiento, que lo recordará no solo por su talento, sino por la calidez humana que lo distinguió.