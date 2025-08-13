Filtran FOTO de Marianne Gonzaga disfrutando su libertad junto a su familia tras salir de la cárcel

El pasado 23 de julio Marianne Gonzaga salió de la cárcel tras apuñalar en al menos 12 ocasiones a la modelo Valentina Gilabert ; aunque la medida ha dividido opiniones la influencer ya está retomando su vida privada y retomando su libertad.

De hecho, esta semana se filtró una foto en la que se ve a Marianne Gonzaga disfrutando de una salida junto a su familia, una de las primeras actividades que se le ve realizar tras conseguir libertad asistida, aunque todavía debe de seguir ciertas medidas para no volver a prisión.

A través de la cuenta de Fernanda PHALF (@reasdeturquesa en Instagram) se compartió la foto filtrada de la ex mommy bloguer, donde se le ve en un restaurante junto a algunos familiares; ella por su parte, lleva un top y unos lentes de sol, aunque es todo lo que se alcanza a ver desde la imagen revelada.

"Bebés y me mandaron esta pic de Marianne pasándola de lo lindo con su familia, puff qué complicado es este caso", escribió Fernanda, quien estuvo e Santha Martha Acatitla, a través de su cuenta de Instagram.

Así captaron a la influencer. (Foto: IG @reasdeturquesa)

Hasta el momento se desconoce dónde fue tomada la fotografía y quiénes acompañaban a la joven; sin embargo, se debe de recordar que no ha tenido contacto con su bebé, Emma, a quien compartía en sus videos de TikTok. Asimismo, se sabe que la pequeña está bajo los cuidados de su padre, José Said Becerril.

Como te contamos hace unos días, el abogado de Marianne Gonzaga dijo a Ventaneando, Héctor Ponce, reveló que el ex de la influencer no la deja ver a Emma, esto pese a que no existe ningna restricción judicial que lo impida.

"Marianne no tiene ninguna restricción judicial o algo que le impida convivir con la niña", dijo antes de agregar: "No hemos tenido el acercamiento como quisiéramos".

Por otro lado y recordando los detalles de la agresión, se comentó que el ataque contra Valentina Gilabert supuestamente fue por salir con José Said, algo que la propia modelo negó al dar sus primeras declaraciones; sin embargo, hace algunas semanas confirmó que ahora sí están saliendo.

La filtración de esta foto se da tan solo unos días después de que Marianne Gonzaga reapareció en redes sociales para responder a la ola de hate e incluso teorías de lo que pudo haber ocurrido la noche que agredió a Valentina Gilabert.

Marianne Gonzaga responde a críticas en TikTok

El pasado 10 de agosto de 2025 Marianne Gonzaga reapareció en redes sociales con un comentario en un video de TikTok en el que una joven hablaba de un gloss que se encontró en la escena del crimen y del que aseguró, la influencer había usado tras apuñalar a su ex amiga. Pero esto despertó la molestia de la joven:

""Ya no saben ni que más inventar verdad?", escribió.

Si bien lo anterior ha sido la única forma en la que Marianne Gonzaga ha reaccionado a las declaraciones, lo cierto es que causó todo un revuelo en redes sociales, por quienes aseguran que no debería de usar sus cuentas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que aparece en TikTok tras obtener su libertad, pues a los días de haberse determinado su libertad asistida, la joven compartió un par de videos en los que se habla de la amistad, de la traición y de no confiar en todo el mundo, algo que en redes se tomó como una indirecta por parte de Marianne Gonzaga.