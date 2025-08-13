Facundo cambia de estrategia y le da la espalda a su cuarto para ayudar a Alexis Ayala

La Casa de los Famosos México dio un giro inesperado este miércoles luego de que Facundo enfrentara a sus compañeros del cuarto Día para hacerles saber que cambiará de estrategia al no estar de acuerdo con la que mantenían en equipo hasta ahora. El conductor se dijo a favor de otros participantes del cuarto contrario, como Alexis Ayala a quien está dispuesto a ayudar para evitar que sea eliminado del programa.

Aunque Facundo comenzó la competencia como una de las grandes promesas del reality show, su popularidad ha caído de manera drástica debido a su actitud y alianzas con otros participantes, como Ninel Conde. En medio de las fuertes críticas que enfrenta en el exterior a través de redes sociales, el conductor anunció en pleno día de nominaciones que esta será la última gala en la que apoye a su cuarto.

Facundo sorprende con drástico cambio en su estrategia

Durante una charla con los integrantes del cuarto Día, Facundo se sinceró y anunció que esta será la última gala en la que apoyará a su equipo con las nominaciones ya que después comenzará un juego el solitario. El presentador y comediante dejó claro que no está de acuerdo con la estrategia actual, pues no siente conexión con algunas personas de su equipo y con los del cuarto Noche sí por lo que está dispuesto a salvarlos aún si esto significa darle la espalda a su equipo.

“Perdón que se los diga, pero hay varios de allá que no tocaría y hay quizás hay gente de aquí que sí (…) Yo no quiero que se vaya Alexis, siento que es un personaje que me divierte aquí. Yo voy como pensando qué es lo que le hace bien al contenido de ‘La Casa’ y a mí", dijo el conductor.

¿Facundo se rinde? Cree que no ganará LCDLF México

Facundo defendió su decisión ante Marian Botas argumentando que la había tomado con el corazón y no con la cabeza, aunque admitió sentirse mal con su equipo al considerar que se debilitará ante el cuarto Noche a quien no revelará su estrategia.