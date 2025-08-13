Facundo admite sentir envidia por Aarón Mercury y lo nomina

Facundo se ha convertido en uno de los participantes más polémicos de La Casa de los Famosos México debido a su actitud y explosivas declaraciones, como las que hizo contra Aarón Mercury asegurando que no lo soportaba. Ahora, el conductor estaría dispuesto a dejarlo fuera de la competencia y para ello usó las nominaciones dándole dos puntos, aunque admitió sentir envidia de la apariencia física del influencer.

El conductor expresó hace tan sólo unos días su desagrado por Aarón Mercury señalando que podría tratarse de la diferencia de edad entre ellos, aunque también indicó que esto debía a que había matado una araña y abejas, algo con lo que no concuerda. Las palabras significaron un duro golpe para el influencer, quien lo confrontó y expresó lo mal que le habían hecho sentir sus palabras.

Facundo arremete contra Aarón Mercury en las nominaciones

Facundo hizo evidente su rivalidad con Aarón Mercury en la tercera gala de nominaciones, pues le dio dos puntos admitiendo que se trataba de envidia por su apariencia física ya que él tiene las cejas más pobladas mientras que él tiene pelo escaso en esa parte de su cuerpo. Además, le dio un punto a Alexis Ayala asegurando que estar en la placa de nominados lo "hace sentir vivo".

“Creo que esta es la última semana que doy nominaciones con base a cuartos. Entonces le doy dos puntos a Aarón, uno a Alexis. Yo pensé que Aarón me caía mal, pero después, siguiendo los consejos de la mujer que más admiro que es mi novia, me di cuenta que en realidad a veces cuando algo te cae mal de alguien es que lo envidas y yo no tengo cejas, entonces creo que es un voto de envidia”, dijo el presentador.

Facundo traiciona a su cuarto y anuncia juego en solitario

El presentador de televisión dio un giro a la competencia en La Casa de los Famosos México al anunciar que dejaría de lado la estrategia de su cuarto para jugar en solitario. En una charla con sus compañeros, Facundo dijo no sentirse conectado con algunas de las personas en Día mientras que con otros de Noche sí por lo que está dispuesto a apoyarlos desde ahora, como a Alexis Ayala.