Explorador urbano se encuentra de frente con un Djinn, un demonio del islam | VIDEO PERTURBADOR

Un video viralizado en redes sociales está captando la atención de miles de usuarios, pues un explorador urbano se enfrenta cara a cara con una entidad que muchos consideran parte del folclore árabe y la tradición islámica: un Djinn.

El clip, compartido por la cuenta @paranormal.othervoices en TikTok, muestra a un hombre en una exploración nocturna por un edificio abandonado. De repente, una figura oscura aparece justo frente al hombre, desapareciendo antes de que el explorador pueda reaccionar.

Como era de esperarse, el video está generando debates sobre su autenticidad y el significado de este encuentro ya que para la cultura árabe es una de las criaturas más temidas debido a su poder y su maldad.

Así fue como un explorador urbano se encontró DE FRENTE con un demonio

En el video compartido en TikTok, el explorador urbano se adentra en un edificio en ruinas, iluminado solo por la luz de su linterna. Mientras recorre los pasillos, se escucha un sonido extraño, similar a un susurro o un movimiento rápido.

@paranormal.othervoices —— An Arabian explorer named Omar was exploring an old, abandoned building. As he walked down a dark hallway, he suddenly began to feel uneasy—like something was watching him. When he turned around, he came face to face with a Jinn. Terrified, Omar immediately began to pray. But when he looked again... the figure had vanished. What do you think? ??Was it really a Jinn, a demon, or something even more terrifying?

Cuando voltea la cámara hacia una entrada sin puerta aparece una figura oscura con los ojos completamente rojos, siendo este rasgo lo único que destaca de entre la oscuridad. El explorador, visiblemente sorprendido, se detiene y observa el lugar pero no hay señales claras de lo que pudo haber causado la aparición.

Los comentarios en el video reflejan una mezcla de asombro y escepticismo debido a que la imagen captada es bastante clara. Algunos usuarios sugieren que la figura podría ser un Djinn, mientras que otros creen que es un efecto visual o una broma bien elaborada.

Sin embargo, la atmósfera inquietante y la reacción genuina del explorador llevaron a muchos usuarios a considerar la posibilidad de que haya sido un verdadero encuentro con lo sobrenatural; algunos de los comentarios en dicho video han sido:

"¿Qué carajo, hombre?"

"A este hombre el miedo le tiene miedo."

"Odio decirle esto a algunos, pero eso es real."

El encuentro del explorador urbano podría interpretarse como una manifestación de estas entidades invisibles.

Fotografía: TikTok/@paranormal.othervoices

¿Qué es un Djinn?

Los Djinn (también conocidos como "genios") son seres sobrenaturales mencionados en el Corán y en la mitología árabe preislámica; se dice que son espíritus que habitan la Tierra pero son invisibles para los humanos, capaces de asumir diversas formas y ejercer poderes extraordinarios.

Se cree que fueron creados por Dios a partir de fuego sin humo y, al igual que los humanos, tienen libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, esto les otorga responsabilidad moral y la posibilidad de alcanzar la salvación o la condena.

En el Islam, los Djinn son considerados una creación paralela a los humanos, pues también tienen la capacidad para influir en los seres humanos y su responsabilidad en sus acciones. Se cree que algunos Djinn pueden interactuar con los humanos, ya sea de manera benévola o malévola. En la tradición islámica, se cree que los Djinn pueden influir en el mundo físico y en los seres humanos.

Fotografía: Myth and Folklore Wiki.

¿Qué tan poderoso es un Djinn?

Los djinn son considerados extremadamente poderosos dentro del folclore árabe y la tradición islámica, pero su poder tiene límites y depende de varios factores. Según fuentes académicas y textos islámicos, estos seres tienen poderes tales como:

Cambio de forma: pueden aparecer como humanos, animales o incluso objetos inanimados.

Velocidad y fuerza: se dice que pueden moverse muy rápido, a veces atravesando grandes distancias instantáneamente.

Manipulación del entorno: algunos relatos mencionan que pueden mover objetos, crear ruidos extraños o afectar electrodomésticos en contextos modernos.

Influencia sobre los humanos: pueden tentar, engañar o incluso poseer a personas, causando confusión o enfermedad.

Inmortalidad relativa: no envejecen como los humanos y no mueren por causas naturales de la misma manera, aunque pueden ser derrotados por ciertos métodos en la tradición islámica.