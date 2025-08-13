Exhiben con VIDEO a la actriz Gabriela Murray por presunto robo en un spa

La actriz mexicana Gabriela Murray se encuentra en el ojo del huracán debido a que fue exhibida presuntamente robando una laptop en un spa en Ciudad de México (CDMX). Incluso se dio a conocer un video mediante el que se observa cómo sustrae el equipo, de modo que el clip se está haciendo popular en redes sociales.

El presunto robo fue dado a conocer por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, quien en su canal de YouTube presentó el clip como prueba “contundente”. Además, el comunicador detalló que se trata de un video obtenido de las cámaras de seguridad del spa.

Javier Ceriani incluso expresó que “nunca se ha visto a una actriz mexicana haciendo esto”. Asimismo, detalló que esto no sólo daña la imagen de Gabriela Murray -quien tiene una carrera de más de 30 años-, sino que también la de su familia, ya que es hija de Guillermo Murray y hermana de Rodrigo Murray.

Acusan a Gabriela Murray de robo

Mediante el video difundido por el periodista se observa que la actriz de telenovelas y series, como “Mujer, casos de la vida real” y “Como dice el dicho”, observa la laptop, la toma y sale del spa. Hace esto tras percatarse que no la veían, pero olvidándose de las cámaras de seguridad.

@tendenciaspopmx Javier Ceriani dice que hermana de Rodrigo Murray se robó una laptop ? sonido original - Tendencias Pop Mx

Gabriela Murray niega robo de una laptop

En su programa de YouTube, Javier Ceriani también reveló que los dueños del establecimiento contactaron a Gabriela Murray para resolver el problema sin la necesidad de recurrir a abogados, pero la actriz no aceptó el robo y los bloqueó.

“El spa la buscó, ella dijo que ‘no’, que ‘no es cierto’. Le mandaron el video y ella no devolvió la laptop, los bloqueó (a los dueños del lugar). No quieren demandar, les sale más caro los abogados, lo que quieren es que devuelvan la computadora porque tiene información”, explicó el comunicador.

Hasta el momento, Gabriela Murray no ha compartido su versión de los hechos para abordar lo dado a conocer por Javier Ceriani. En tanto, el presunto robo de la laptop gana viralidad en redes sociales y usuarios le exigen a la actriz una explicación; además, también le aconsejan que ofrezca una disculpa. En tanto, otras personas consideran que se trata de un montaje y defienden a la hija de Guillermo Murray.