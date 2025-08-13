Este día tocará La Arrolladora en la Feria Nacional de Fresnillo 2025

La Feria Nacional de Fresnillo (Fenafre) 2025 es uno de los eventos culturales más importantes en el estado de Zacatecas. Se trata de una de las ferias de mayor tradición en el norte del país, con más de 70 años de historia; su primera edición tuvo como motivo principal celebrar los 400 años de la fundación Fresnillo.

Entre las atracciones más esperadas de este evento, que se llevará a cabo del 21 de agosto al 2 de septiembre de 2025 está la presentación de artistas nacionales e internacionales en el teatro del pueblo. Una de las bandas estelares que tocará para los asistentes a la Fenafre 2025 es La Arrolladora Banda El Limón, que se presentará el martes 26 de agosto.

Estas son todas las bandas que se presentarán en la Feria Nacional de Fresnillo:

21 de agosto: Pandora y Flans

22 de agosto: Icons of Classic Rock

23 de agosto: artista sorpresa

24 de agosto: Water Castle

25 de agosto: Picus

26 de agosto: La Arrolladora Banda El Limón

27 de agosto: Los Invasores de Nuevo León y Los Cardenales de Nuevo León

y 28 de agosto: Banda El Recodo

29 de agosto: talento local

30 de agosto: Los Dos Carnales

31 de agosto: Duelo

1 de septiembre: Mariachi Vargas de Tecalitlán

2 de septiembre: Gabito Ballesteros

Foto: Ayuntamiento de Fresnillo

Actividades para toda la familia

La Fenafre, que rinde culto al Santo Cristo de los Plateros, es un evento donde concurren la devoción al santo patrono de Fresnillo y el gran abanico de expresiones culturales que dan identidad a esta ciudad.

Del 21 de agosto al 2 de septiembre de 2025, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades para toda la familia, entre ellas:

Eventos religiosos y artísticos .

y . Exposiciones ganaderas , agrícolas e industriales .

, e . Talleres culturales.

Muestras de arte local .

. Juegos mecánicos.

Eventos deportivos.

Zona gastronómica .

Pabellones de artesanías .

. Funciones de circo .

. Espectáculos infantiles.

Este es el cartel oficial de la imagen de la Feria de Fresnillo 2025.#FeriadeFresnillo2025#JuntosFresnilloBienHecho Posted by Fresnillo Municipio on Friday, July 18, 2025

Conoce los atractivos turísticos de Fresnillo

El municipio de Fresnillo cuenta con diversos atractivos turísticos que puedes visitar, entre los cuales destacan: