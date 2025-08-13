Este día tocará La Arrolladora en la Feria Nacional de Fresnillo 2025

La Feria Nacional de Fresnillo (Fenafre) 2025 es uno de los eventos culturales más importantes en el estado de Zacatecas. Se trata de una de las ferias de mayor tradición en el norte del país, con más de 70 años de historia; su primera edición tuvo como motivo principal celebrar los 400 años de la fundación Fresnillo.
Entre las atracciones más esperadas de este evento, que se llevará a cabo del 21 de agosto al 2 de septiembre de 2025 está la presentación de artistas nacionales e internacionales en el teatro del pueblo. Una de las bandas estelares que tocará para los asistentes a la Fenafre 2025 es La Arrolladora Banda El Limón, que se presentará el martes 26 de agosto.
Estas son todas las bandas que se presentarán en la Feria Nacional de Fresnillo:
- 21 de agosto: Pandora y Flans
- 22 de agosto: Icons of Classic Rock
- 23 de agosto: artista sorpresa
- 24 de agosto: Water Castle
- 25 de agosto: Picus
- 26 de agosto: La Arrolladora Banda El Limón
- 27 de agosto: Los Invasores de Nuevo León y Los Cardenales de Nuevo León
- 28 de agosto: Banda El Recodo
- 29 de agosto: talento local
- 30 de agosto: Los Dos Carnales
- 31 de agosto: Duelo
- 1 de septiembre: Mariachi Vargas de Tecalitlán
- 2 de septiembre: Gabito Ballesteros
Actividades para toda la familia
La Fenafre, que rinde culto al Santo Cristo de los Plateros, es un evento donde concurren la devoción al santo patrono de Fresnillo y el gran abanico de expresiones culturales que dan identidad a esta ciudad.
Del 21 de agosto al 2 de septiembre de 2025, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades para toda la familia, entre ellas:
- Eventos religiosos y artísticos.
- Exposiciones ganaderas, agrícolas e industriales.
- Talleres culturales.
- Muestras de arte local.
- Juegos mecánicos.
- Eventos deportivos.
- Zona gastronómica .
- Pabellones de artesanías.
- Funciones de circo.
- Espectáculos infantiles.
Conoce los atractivos turísticos de Fresnillo
El municipio de Fresnillo cuenta con diversos atractivos turísticos que puedes visitar, entre los cuales destacan:
- La comunidad de Plateros.
- La mina Proaño.
- El antiguo templo de la Concepción.
- El antiguo Presidio de Fresnillo.
- El teatro José González Echeverría.
- El ágora José González Echeverría.
- La iglesia de la Purificación.
- La iglesia de Santa Ana.
- El Jardín Obelisco.
- El Jardín Madero.