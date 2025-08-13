Érika González confirma su divorcio, así fue su lujosa boda en un castillo en Italia | VIDEO

Este martes 12 de agosto, entre lágrimas y con un semblante triste, la conductora de espectáculos Érika González quien es parte del programa “De Primera Mano” sorprendió a la audiencia al confirmar su divorcio a tan solo un año de haberse casado con Giuseppe Lo Buono.

El anuncio de González sólo fue la confirmación a los rumores que se venían dando desde hace algunos días, sin decir claramente las razones de separación, la presentadora aseguró que y se encuentra en terapia y pretende seguir adelante. Tras el anuncio de su separación, en redes sociales comenzaron a recordar como fue la lujosa boda de la conductora, la cual se llevó a cabo en Italia.

Así fue la boda de Érika González

La historia de amor de la conductora de la emisión “De Primera Mano” duró solamente tres años, de acuerdo con ella misma. En 2022 se comprometió en el mes de diciembre con Giuseppe Lo Buono. Tan solo 10 meses después, la feliz pareja contrajo nupcias en México, pero solo fue por lo civil.

Fue en el mes de agosto del 2024, cuando Érika González y Giuseppe Lo Buono dieron el sí acepto en una lujosa boda en Italia, país del que él es originario. La conductora tuvo una fiesta de princesa, pues, la recepción se dio en un castillo.

Pese a los lujos y la boda como si hubiera sido saca de un cuento de princesa, usuarios en redes sociales comenzaron a escribir comentarios en los que señalaban al entonces esposo de Érika González de no verse nada feliz en el momento de su boda.

Y es que, el programa “De primera mano” publicó algunos videos de la boda de su conductora en redes sociales y ahí, usuarios destacaron que la pareja no se veía nada feliz, incluso remarcaron que el novio le dijo algo a González que le hizo perder la sonrisa a la conductora.

“¿Qué le habrá dicho? Ella se puso seria. que incomodo y el dia de la Boda!!”, “El novio se ve muy enojado”, “para nada Se ven contentos los novios principalmente el y ella se ríe un poco pero luego le dice algo y con la expresión de su cara de ella lo dice todo ojalá que sea feliz”, “Pues asi asi q digamos q felices... No se ven.. Q triste es uno de los dia mas bellos de la vida y se ven como enojados..... Ánimo!!!!!!!”, son algunos de los comentarios

Foto: TikTok De Primera Mano

Así confirmó su divorcio

Como lo mencionamos anteriormente, la conductora de “De primera mano” tomó un espacio en la emisión de este martes 12 de agosto para compartir la noticia de su separación, entre lágrimas y visiblemente afectada, Érika González aseguró que las razones de su divorcio no tienen nada que ver con distancias, como se ha mencionado en otros medios.

“He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclara que no fue una decisión impulsiva, sencilla, pero sí muy necesaria (…) Mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver, quiero ser muy clara aquí, con ninguna distancia, con territorios ni con prioridades mal puestas, sino todo lo contrario. Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía. Estoy enfocada en sacar, en seguir adelante con valentía, porque hay que ser valientes cuando ya no se puede más”, dijo la conductora.

