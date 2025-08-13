Día mundial del K-Pop: Las veces que BTS cambió la historia en la industria fuera de Corea

Hoy 13 de agosto, se conmemora el Día Mundial del K-Pop, fenómeno que llegó desde Corea para quedarse. La industria musical que se ha echo viral en todo el mundo tiene más de 25 años de existencia, todo comenzó en la década de 1900, con los primeros grupos como Seo Taiji & Boys.

Uno de los responsables en crear las bases para el K-Pop fue Lee So Man, considerado el padre de dicha industria. Guiándose con el concepto pop de bandas americanas como NSYNC, pero bajo un sistema de entrenamiento para crear boybands y grupos de chicas en disciplinas de baile, canto y rap.

Durante los primeros años, este fenómeno creció en Corea, extendiéndose a Japón y parte de Asia, pero no fue hasta la primera década de los 2000s cuando explotó la llamada Ola Hallyu. En esos años, los K-Dramas y el pop coreano llegaron a rincones como México, ganando popularidad internacional, lo que fue conocido como la época dorada del K-Pop donde destacaron grupos como Super Junior, BIG BANG, Girls' Generation, entre otros.

Sin embargo, con el paso de los años, la llegada de las redes sociales y plataformas de streaming como YouTube, Spotify y la globalización de las industrias, el K-Pop alcanzó reconocimiento mundial, con BTS como uno de los principales referentes.

BTS: El grupo que cambió la historia del K-Pop

El K-Pop es básicamente pop en coreano, de ahí el prefijo "k", pese a la diferencia de idioma, ha logrado conquistar a miles de fans alrededor del mundo. Sin embargo, con su impacto global todo ha cambiado, ahora se implementa el idioma inglés en las canciones, los grupos tienen oportunidad de promocionar en mercados como el de Estados Unidos, y marcas, empresas e instituciones ajenas al K-Pop también se han animado a colaborar o lanzar proyectos en conjunto.

Pero, quien iniciaría un cambio en la percepción del K-Pop a nivel mundial sería BTS. La boyband ha roto récords nunca antes vistos en la industria, incluso logró lo impensable para un artista coreano que podría verse imposibilitado por el idioma y muy diferente al pop tradicional que consume el público en general.

Algunos de los logros de BTS que cambiaron la historia para conmemorar el Día Mundial del K-Pop son:

Primer y único artista coreano en ser nominado y presentarse en los GRAMMY

Primer y único grupo en dar un discurso y presentarse en sedes como la ONU y la Casa Blanca

Primer y único grupo en alcanzar varias veces el #1 en el chart de Billboard

Tener récords similares a The Beatles y Michael Jackson, incluso superarlos

BTS cambió muchas cosas en el K-Pop, incluso hay marcas que han impuesto y podrían nunca ser replicadas, hoy en día, el fenómeno coreano, desde la música, el cine y las series, se ha globalizado llegando a escenarios como los Oscar, el GRAMMY, el Emmy, la MET Gala, la FIFA, entre otros.