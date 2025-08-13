Detienen a Leonardo DiCaprio en Ibiza y le impiden la entrada a una exclusiva fiesta

Leonardo DiCaprio vivió un incómodo momento durante su visita a Ibiza, España, en donde fue invitado a una lujosa y exclusiva fiesta junto a otras celebridades de Hollywood. Y es que a su llegada el actor, de 50 años de edad, fue interceptado por elementos de la policía local, quienes le impidieron el paso al lugar y lo registraron de manera meticulosa aparentemente porque no lo habían reconocido.

Ibiza es uno de los sitios favoritos del actor de “Titanic” para vacacionar, incluso durante este verano fue captado disfrutando de sus paradisiacas playas junto a su novia, la modelo Vittoria Ceretti, mientras paseaban en el yate de Jeff Bezos. Aunque esta vez su experiencia se vio marcada por un bochornoso instante que, ante la presencia de los paparazzis, tomó con humor.

Policías no reconocen a Leonardo DiCaprio y lo registran

El diario británico Daily Mail se encargó de difundir las imágenes en las que se observa al actor usando un look relajado completamente en color negro que constaba de una camiseta con estampado, gorra, jeans y tenis para asistir a la fiesta a la que también fueron invitadas otras estrellas de la industria como Tobey Maguire y Kendall Jenner.

“Leonardo DiCaprio, 50 años, detenido en Ibiza porque la policía no sabía quién era. Moral: no importa la fama, siempre habrá alguien que te haga vaciar los bolsillos.”#LeonardoDiCaprio #ibiza #busted pic.twitter.com/Z4UFy98evR — OJOseco (@OjoSecoEcuador) August 13, 2025

Sin embargo, en el video también se observa cómo a su llegada el actor fue retenido por elementos de la policía local que lo registraron meticulosamente al no reconocerlo. Ante esta situación DiCaprio se mostró tranquilo y lo tomó con humor, por lo que esperó pacientemente en la fila a ser registrado junto a otros de los invitados a la fiesta, siempre acompañado de Vittoria Ceretti.

Travis Scott queda fuera de la lujosa fiesta

Contrario a lo que ocurrió con Leonardo DiCaprio, quien tras ser registrado pudo ingresar a la fiesta, el rapero Travis Scott no tuvo la misma suerte y quedó fuera del evento sin revelarse el motivo por el que no pudo ingresar.

De acuerdo con lo señalado por algunos testigos al diario antes mencionado, el control de seguridad se habría aplicado a todos los invitados a la fiesta por lo que Leonardo DiCaprio no fue el único: “Es gracioso, hicieron una doble mirada y luego lo dejaron entrar”.