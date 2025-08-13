Dalilah Polanco revela en La Casa de los Famosos México que se encontró unas "bolas en el busto", ¿tuvo cáncer?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México se ha convertido en una mezcla de risas, confesiones y pláticas profundas. Esto fue precisamente lo que captaron las cámaras en el baño del lugar, en donde Dalilah Polanco se sinceró con Elaine Haro y confesó que en el 2022 se sometió a una cirugía para retirarse unas "bolas en el busto".

Aunque la declaración parecía el inicio de una confesión más profunda, Polanco optó por no dar mayores explicaciones, pues mencionó que prefiere guardar silencio porque su mamá desconoce lo ocurrido y no quiere angustiarla.

Con esa decisión cortó la plática de manera repentina, lo que dejó a la audiencia con un montón de dudas. Y es que la forma en que lo relató, abrió la puerta a especulaciones sobre un posible diagnóstico de cáncer, tema que ella no ha confirmado ni desmentido públicamente.

¿Qué enfermedad padece Dalilah Polanco?

Entre los comentarios, surgieron mensajes de apoyo y cariño, aunque aún no se sabe si en el futuro Polanco profundizará o esclarecerá este inesperado pasaje de su vida personal. Sin embargo, lo que sí está confirmado es que la comediante padece el síndrome de autodestilación y fue comprobado durante su participación en La Casa de los Famosos México.

De acuerdo con la Clínica Mayo, el síndrome de autodestilación ocurre cuando ciertos microorganismos presentes en el intestino crecen de forma descontrolada y convierten los carbohidratos que ingerimos en etanol, es decir, en alcohol, sin que la persona haya bebido una sola gota.

La confesión surgió después de comer un simple bowl de fruta, la actriz comenzó a sentir síntomas similares a los de una intoxicación etílica. Entre risas y con un tono ligero, explicó a sus compañeros que esa reacción era consecuencia de su peculiar enfermedad, la cual puede provocarle "borracheras" repentinas.

A pesar de que Polanco suele bromear sobre la situación, la actriz también dejó claro que su condición no es un asunto que tome a la ligera y explicó que mantiene un control médico constante, sigue indicaciones profesionales para evitar complicaciones y procura cuidar su alimentación, especialmente moderando el consumo de carbohidratos simples que podrían detonar episodios más intensos.

Los tratamientos suelen incluir cambios de dieta, uso de probióticos y, en casos determinados, medicamentos antifúngicos o antibacterianos para reducir la población de microorganismos responsables.

Por ello, que Polanco haya hecho pública esta rara condición con un toque de humor diciendo que se "emborrachó con fruta" muestra su apertura y voluntad de compartir aspectos poco comunes de su salud.