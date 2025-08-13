Cuarto Noche se roba el protagonismo en La Casa de los Famosos con intensa contienda de lucha libre | VIDEO

La Casa de los Famosos México 3 no deja de generar contenido, polémicas, peleas y rencillas nuevas entre los habitantes. Una de las grandes disputas que se ha estado gestando en los últimos días tiene que ver con la generación de contenido entre cuartos. Recientemente, los hombres del Cuarto Noche se apoderaron de la atención de todos en la casa al realizar una función de lucha libre con lances, acrobacias y mucha emoción.

Guana y Aarón Mercury (Merculin y Gaunzante) se enfrentaban a la dupla más querida de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris y Abelito (Thor y Tillin). Guana fue el primero en realizar una acrobacia para dejar fuera de competencia a Aldito. Al ver lo realizado por Rodríguez, Abelito no dudó en hacerle una tijera al cuello para mandarlo al suelo, donde le dio algunas "patadas".

Aldito estaba listo para entrar de nuevo en acción junto a su pareja Tillin, saltó al "ring" Facundo, quien utilizó su poder para controlar a De Nigris y dejarlo de nuevo en el suelo. Abelito, volvió a salvar a Thor al brincar sobre su espalda para dejar fuera de combate a Facundo. La primera caída terminó cuando Aldo fue lanzado por el nacido en Zacatecas al sillón donde se encontraba el integrante del Cuarto Día.

Alexis Ayala, quien fungía de referí en la contienda que se realizó en la sala de La Casa de los Famosos México realizó el conteo de tres, a pesar de no tener la espalda sobre la lona, como dictan las reglas de la lucha libre. Tilin y Thor fueron los que se llevaron la primera caída, ante los gritos de las fans que se encontraban en la zona de gradas (el comedor). Shiky saltó al ring con la misión de indicar la segunda caída, pero un truco creado por Facundo y Aarón Mercury terminó con la batalla antes de tiempo.

La reacción de los fans de La Casa de los Famosos

La función de lucha libre fue todo un éxito, ya que toda la gente comenzó a compartir algunos de los momentos más importantes y emblemáticos de la función. Los amantes del Pancracio y del realty show no dudaron reconocer el buen momento que vivieron la noche del pasado 12 de agosto en la sala de la casa más famosa y polémica de la televisión mexicana.

"Todos hicieron un gran equipo", "Amé. Me hicieron reír bastante", "Los sonidos que hace el Abelito", "El Guana se la rifó", "Que padre. Me recuerda a la temporada cuando Wendy lucha contra el chilote o sea, Paul Stanley", "Facundo flotando", "Facundo no encuentra como figurar, se tiene que colgar de los chicos noche", "Alexis haciendo el papel del Tirantes: 'no veo nada'", "Que buen contenido del Team Noche", son algunos de los comentarios que circulan en los diferentes clips que se compartieron de la función de lucha libre que se vivió el pasado martes.

Abelito ganó la lucha libre tras derrotar a Facundo, Guana y Mercury | IG: lacasafamososmx

¿Qué sigue en La Casa de los Famosos México?

Después de vivir un momento lleno de risas, llaves y momentos memorables como luchadores, los habitantes de La Casa de los Famosos México están listos para darle la vuelta a la hoja y comenzar a planear todos los detalles para la Gala de Nominación, como cada miércoles. El 12 de agosto la pelea fue en el ring, pero ahora viene la verdadera pelea entre cuartos, ya que la estrategia jugará un factor importante para colocar a los habitantes en la placa de nominados.

Para este 13 de agosto existen algunos factores a tener en cuenta para las nominaciones. Aldo tiene inmunidad y Mariana tiene un voto con tres puntos, para una sola persona. Estos dos puntos serán los más importantes para determinar el rumbo de la placa de nominados de la semana 3 de La Casa de los Famosos México. Sólo queda esperar a conocer las estrategias y ver a qué cuarto le funciona y deja a más nominados en la placa de eliminación.